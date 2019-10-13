İYİ Parti heyeti Suruç'ta

İYİ Parti heyeti, Barış Pınarı Harekatı kapsamında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine geldi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk'ten oluşan heyet, beraberinde Şanlıurfa İl Teşkilatı yöneticileriyle birlikte Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'ı ziyaret etti.

Heyet, Kaymakam Aktaş'tan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suruç sınır hattında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talimatı üzerine Şanlıurfa'da çalışmalar yapmak için kente geldiklerini söyledi.

Harekat kapsamında bölgeyi ziyaret ettiklerini belirten Özdağ, şöyle konuştu:

"Amacımız hem bölgedeki askeri hareketliliği görmek hem Ankara'ya döndüğümüzde genel başkanımıza bilgi vermek hem de bölgede şu anda askeri harekat içerisinde olan askeri ve mülki yetkililere desteğimizi ve dualarımızı iletmek. Onun için buradayız. Şu ana kadar gördüklerimizden çok memnunuz, sürecin güzel geliştiği gözüküyor. İnşallah bundan sonra da öyle olur."

Heyet, Akçakale ve Ceylanpınar'da da incelemelerde bulunmak üzere Suruç'tan ayrıldı.