İYİ Parti heyetinden Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret - Son Dakika

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı ve Yerel Yönetimler Başkanı Prof. Dr. Metin Ergun, bir dizi ziyaret ve parti içi programlar için geldiği Bayburt'ta Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.



Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nde ülke gündemine dair açıklamada bulunan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depreme değindi.



Türkiye'nin bir daha böyle acılar yaşamaması temennisinde bulunan Paçacı, kentleşme hususunda çok ciddi tedbirler alınması gerektiğini bildirdi.



Yaşanan depremin Türkiye için bir ihtar olduğunu vurgulayan Paçacı, "Bundan sonraki çalışmalar için bir an önce işe başlamak için bize bir ihtardır. Deprem bölgelerindeki yaşayan insanlarımızın hayatını garanti altına alacak tedbirlere para harcamalıyız. Çünkü insandan daha değerli bir varlık yoktur" dedi.



Bayburt ziyaretine ilişkin de konuşan Paçacı, gezdikleri illerdeki sorunları yerinde tespit ederek Türkiye gündemine taşımayı amaçladıklarını söyledi.



Bayburt'un ticari ve işsizlik açısından çok sıkıntılı bir il olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Paçacı, "Özellikle tarım ve hayvancılığın bölgenin özelliğine göre iyi bir noktada olması gerekirken buralarda da çok ciddi problemler olduğunu tespit ettik. Bu konuyu Ankara'ya taşıyacağız. Aslında Türkiye ekonomik açıdan üretimden koptuğu için bu problemlerle karşılaşıyoruz. Bugün Bayburt'ta karşılaştığımız problem Edirne'de de var. Tarım konusu Türkiye'de çok ihmal edildi. Yani samanı bile Türkiye Bulgaristan'dan ithal ediyorsa tarım bitmiş demektir. Eğer tarım bitiyorsa işsizlik doğal olarak artıyor demektir. Çünkü tarımda çalışan insanlar iş aramak için köyünü terk edip, şehirlere kasabalara yerleşiyor. İş bulamayınca da işsizlik artıyor." dedi. - BAYBURT