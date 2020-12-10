İYİ Parti heyetinden Muş İl Başkanı Aşık'ın ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergün ve beraberindeki heyet, hayatını kaybeden İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ergün, İYİ Parti Meclis Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Teşkilat Başkan Yardımcısı Cumali Durmuş ile birlikte merkeze bağlı Köprü köyüne geldi.

Heyet, geçen hafta Ankara'da hayatını kaybeden Aşık'ın evinin önünde aileye taziyede bulundu, dua etti.

Ergün, yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Ramazan Aşık'ın çok kıymetli bir siyaset adamı olduğunu belirterek, "En son telefon görüşmemizde Antalya Demre Belediye Başkanı ile birlikteydi. Türkiye genelinde İYİ Partililerin tamamına ulaşmaya gayret sarf eden bir insandı. Muş'ta çok büyük hizmeti var. Sadece İYİ Parti açısından söylemiyorum. Muş siyaseti açısından da Allah rahmet eylesin. Bütün aile fertlerine, camiamıza sabırlar dilerim. Onun bıraktığı yerden bayrağı taşımaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Tatlıoğlu ise Ramazan Aşık'ın herkese dokunan bir il başkanı olduğunu vurgulayarak, "Başkan hep pozitifti ve biz de çok saygın yeri vardı. Toparlayıcıydı. O tecrübesiyle ve pozitifliğiyle sadece Muş'u değil, Türkiye'de İYİ Partiyi toparlama gayreti içinde olan biriydi. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar dilerim." dedi.