İYİ Partili İBB Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın aracına Halkalı'da silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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İYİ Partili İBB Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın aracına Halkalı'da silahlı saldırı düzenlendi

16.11.2022 20:33

İYİ Parti İBB Belediye Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın aracına Halkalı'da silahlı saldırı düzenlendi. Kıdık'ın yara almadan kurtulduüu saldırı hakkında açıklama yapan İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, son dönemde kendisine de benzer tehditlerin geldiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın aracına Halkalı'da silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kurşun aracın ön kapısına isabet ederken saldırgan olay yerinden kaçtı. Kıdık saldırıdan yara almadan kurtuldu.

"BENZER TEHDİTLER BANA DA YAPILIYOR"

Olayı İBBİYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medya hesabından duyurdu. Özkan Twitter hesabındaki paylaşımında, "Saldırgan olay yerinden kaçarken aracın ön kapısına isabet eden kurşun Ali Bey'e isabet etmedi. Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyor" dedi.

İYİ Parti İBB Belediye Meclis Üyesi Kıdık'ın aracına silahlı saldırı

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