İYİ Parti İl Başkanı Ataman'dan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret - Son Dakika

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'yı ziyaret etti.

Cemiyetin toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette konuşan Altınkaya, devletle, milletle problemi olmayan tüm siyasi partilere kapılarının açık olduğunu söyledi.

Gazetecilik mesleğinin zor şartlar altında icra edildiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de çok sayıda gazetecinin bu virüse yakalandığını belirten Altınkaya, dünyada Kovid-19 salgını nedeniyle 350'nin üzerinde meslektaşlarının hayatını kaybettiğini ifade etti.

Altınkaya, gelecek yıl topyekün bir basın kanunu çıkmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Ataman da dün hayatını kaybeden gazeteci yazar Bekir Coşkun'u anarak sözlerine başladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in karış karşı Anadolu'yu gezdiğini, 21 Ekim Çarşamba günü de Kayseri'ye ziyaret gerçekleştireceğini belirten Ataman, "Biliyorsunuz son kongremizde 'millet bizi çağırıyor' dedik ve her fırsatta milletimizin ayağına gittik. Sayın Akşener de il il, ilçe ilçe gezerek vatandaşımızın sorunlarını dinliyor." dedi.

Akşener'in ziyaretlerine İncesu ilçesinde başlayacağını ve Develi ve Talas ilçelerinin ardından Kayseri merkeze geçeceğini anlatan Ataman, "Genel Başkanımız Meral Akşener, Kayseri'deki ziyaretlerinde diğer illerde olduğu gibi esnafları ziyaret edecek ve onların sıkıntıların dinleyecek. Burada aldığı bilgilerle vatandaşımızın, esnafın sorununu meclis gündemine taşıyacak. Ziyaretlerin ardından akşam saatlerinde teşkilat toplantısının ardından genel başkan Kayseri'den ayrılacak." ifadelerini kullandı.