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İYİ Parti İl Başkanı Bozkurt'tan Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı Mesajı

1 saat önce

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İYİ Parti İl Başkanı Bozkurt'tan Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı Mesajı, System.String[]

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Uzun bir tatilin ardından 9 Eylül 2019 Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak olan bütün öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirten Başkan Bozkurt, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.


Başkan Bozkurt Mesajında şu ifadeleri kullandı:


"Aziz Milletimizin geleceğini emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamasının mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 2019/2020 eğitim-öğretim yılının; milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını, evlatlarımıza başarı ve mutluluklar getirmesini dilerim.


Tek başına bir öğretmen, anne-baba veya idareci bütün olumsuzlukları ortadan kaldıramaz. Bir araya gelirsek çok önemli neticeler elde edebiliriz. Ne yapacaksak beraber yapacağız; başkalarından beklemeyip birlikte hareket edeceğiz ve bir araya gelerek güç birliği oluşturacağız. Öğretmen, idareci, anne-baba, okul aile birliği, esnaf, muhtar, mahalleli İşte bütün bu aktörleri bir araya getirerek huzurlu bir eğitim-öğretim ortamı geçirmek dileğiyle bütün paydaşların yeni dönem Eğitim Öğretim Yılını Kutluyorum." - KAYSERİ

Süleyman Bozkurt, İYİ Parti, Kayseri, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:36 Kaynak: İHA
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