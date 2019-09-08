İYİ Parti İl Başkanı Bozkurt'tan Yeni Eğitim ve Öğretim Yılı Mesajı

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Süleyman Bozkurt, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Uzun bir tatilin ardından 9 Eylül 2019 Pazartesi günü yeni eğitim-öğretim yılına başlayacak olan bütün öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirten Başkan Bozkurt, yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.



Başkan Bozkurt Mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Aziz Milletimizin geleceğini emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamasının mutluluk ve heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. 2019/2020 eğitim-öğretim yılının; milletimiz ve devletimiz için hayırlı olmasını, evlatlarımıza başarı ve mutluluklar getirmesini dilerim.



Tek başına bir öğretmen, anne-baba veya idareci bütün olumsuzlukları ortadan kaldıramaz. Bir araya gelirsek çok önemli neticeler elde edebiliriz. Ne yapacaksak beraber yapacağız; başkalarından beklemeyip birlikte hareket edeceğiz ve bir araya gelerek güç birliği oluşturacağız. Öğretmen, idareci, anne-baba, okul aile birliği, esnaf, muhtar, mahalleli İşte bütün bu aktörleri bir araya getirerek huzurlu bir eğitim-öğretim ortamı geçirmek dileğiyle bütün paydaşların yeni dönem Eğitim Öğretim Yılını Kutluyorum." - KAYSERİ