İYİ Parti İl Başkanı Göçen: "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz" - Son Dakika

İYİ Parti İl Başkanı Göçen: "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginliğin son bulması adına her platformda çalışma yapacaklarını söyledi.

İYİ Parti İl Başkanı Göçen:

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerginliğin son bulması adına her platformda çalışma yapacaklarını söyledi.

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kırşehir Temsilciliğini ziyaret etti. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Göçen, Ermenistan'ın, Azerbaycan'a karşı yaptıklarının Türk Milleti tarafından asla kabul edilemez olduğunu söyledi. İYİ Parti Genel Merkezinin de yaşanan durum karşısında sessiz kalmadığını aktaran Kırşehir İl Başkanı Göçen, "Yukarı Karabağ, yıllardır Ermenistan'ın işgali altında olmasına rağmen maalesef uluslararası toplum bu konuda sessiz kalmaktadır. 27 yıldır bu kardeşlerimiz yersiz yurtsuz olarak Azerbaycan'da sığıntı hayatı yaşamaktadır. Ermenilerin bölgeyi ele geçirmelerinin ardından özellikle Hocalı'da yaptıkları soykırım da 20. yüzyılda insanlık için bir yüzkarasıdır" dedi.

Ermenistan'ın tahrikleri karşısında Türk halkının sessiz kalmayacağını belirten Göçen, "Ermenistan, yaptığı tahriklerin, tehdit ve saldırıların tepkisiz kalmasından aldığı cesaretle Temmuz ayında Tovuz bölgesinde ve son olarak geçtiğimiz hafta cephe hattındaki köylerde sivil halka alçakça saldırmıştır. Ancak bu saldırılarda gereken karşılığı görmüştür. Bundan ders almayan Ermenistan, emperyalist emellerini gerçekleştirmek için bir kez daha saldırmıştır. Bu saldırısının daha şiddetle karşılık görmesi karşısında uluslararası kamuoyundan destek beklemiş, ancak bu emeline ulaşamamıştır. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a Ermenistan'ın yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Kardeş Azerbaycan halkına ve kahraman ordusuna şehitleri için başsağlığı ve haklı davalarında muzafferiyet diliyoruz. Kafkaslar bölgesinde adeta bir terör devleti olarak huzur bozan Ermenistan'ı aklını başına devşirmeye ve işgal ettikleri Dağlık Karabağ'dan çekilmeye davet ediyoruz. Tek millet iki devlet düsturuyla her koşulda Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu; Azerbaycan'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını her platformda koşulsuz desteklediğimizi ve sonuna kadar savunacağımızı ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

İYİ Parti İl Başkanı Göçen: Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Azerbaycan, Ermenistan, İYİ Parti, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İYİ Parti İl Başkanı Göçen: 'Ermenistan'ın Azerbaycan'a yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz' - Son Dakika

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