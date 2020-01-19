İyi Parti İl Başkanı Hatipoğlu basınla buluştu - Son Dakika
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İyi Parti İl Başkanı Hatipoğlu basınla buluştu

6 saat önce

İyi Parti Karaman İl Başkanı İsmet İlmi Hatipoğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni yönetimini tanıttı.

İyi Parti İl Başkanı Hatipoğlu basınla buluştu, System.String[]

İyi Parti Karaman İl Başkanı İsmet İlmi Hatipoğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelerek yeni yönetimini tanıttı.


Hatipoğlu, bir düğün salonunda düzenlenen programda, Karaman'da kepenk kapatan şirket sayısının arttığını söyledi.


Karaman'da 2018 yılında kepenk kapatan şirket sayısının 124 iken bu rakam 2019 yılında 183'e yükseldiğini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:


"2018 yılında ilimizde 329 şirket açılırken 2019 yılında bu rakam gerileyerek 261'e düşmüştür. Piyasalarda yaprak kımıldamazken, vatandaş ay sonunu getiremezken, ülkenin gençleri işsizken. ülkenin gençlerine dönüp neden evlenmiyorsunuz diye soruyorlar. Yılan hikayesine dönen hızlı tren hava alanı ve çevre yolu projelerinin bir an önce tamamlanmasını diliyor takipçisi olacağımızı buradan hemşerilerimize ilan ediyorum. Biz İyi Parti ailesi olarak devletimizin ve milletimizin hayrına olacak proje ve programları bir taraftan üretirken diğer taraftan faydalı proje üreten hangi siyasi parti olursa olsun destekleyeceğimizi ifade ediyorum."

Konuşmaların ardından Hatipoğlu, yeni yönetimi basına tanıttı.

İsmet İlmi Hatipoğlu, İYİ Parti, Karaman, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:30 Kaynak: AA
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