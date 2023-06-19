İyi Parti İl Başkanlarından Akşener'e Destek: "Tarihsel Süreci de Göz Önüne Alarak Sayın Genel Başkanımıza Kurultayda Desteğimiz Tamdır" - Son Dakika
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İyi Parti İl Başkanlarından Akşener'e Destek: "Tarihsel Süreci de Göz Önüne Alarak Sayın Genel Başkanımıza Kurultayda Desteğimiz Tamdır"

19.06.2023 21:40

İYİ Parti’nin 81 il başkanı, 3. Olağan Kongre’den önce Genel Başkan Meral Akşener’e destek açıkladı. Ortak açıklamada; “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, demokrasi, hukuk, temel insan hakları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel değerleri için vermiş olduğu mücadelede, ardında ve yanındayız. İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak, ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız Sayın Genel Başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır” denildi.

İYİ Parti'nin 81 il başkanı 24 Haziran'da yapılacak Olağan Kongre'den önce İyi Parti lideri Meral Akşener'e destek açıkladı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köroğlu, Twitter hesabından "İYİ Parti İl Başkanları ortak açıklamamız" notuyla bugün yayınladığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İYİ Parti; Türkiye'yi yeniden inşa etme ülküsüyle yola çıkmış binlerce vatanseverin bir araya gelerek hayat verdiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde kendini yetiştirmiş cesur bir Türk kadını olan Meral Akşener'i kurucu lideri ve Genel Başkanı olarak benimsemiş ve 25 Ekim 2017 tarihinde kurumsal kimliğini oluşturmuş siyasi bir partidir. Kuruluşundan bugüne değin, yüce Türk Milletinin umudu olan İYİ Parti'nin lideri, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, parti içi demokrasi anlayışının en güzel örneği olarak, genel seçim sonrası 24 Haziran 2023 tarihinde 3. Olağan Kongresini yapmaya karar vermiştir. Kurultaydan, partimizin, birlik, beraberlik ve milletin umudu olma yolunda daha da güçlenerek çıkacağına, aynı azim ve cesaretle mücadeleye devam edeceğine olan inancımız tamdır.

"GENEL BAŞKANIMIZA KURULTAYDA DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Bu inançla; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, demokrasi, hukuk, temel insan hakları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel değerleri için vermiş olduğu mücadelede, ardında ve yanındayız. İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak, ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız Sayın Genel Başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır.

"AKŞENER'İ AMASIZ, FAKATSIZ GENEL BAŞKAN ADAYI OLARAK ÖNERİYORUZ"

Yapılacak olan kongrede Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinin başkanları olarak, kurucu liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i; amasız, fakatsız, lakinsiz Genel Başkan adayı olarak öneriyor, partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve Yüce Türk milleti önünde beyan etmeyi bir görev addediyoruz. Kurultayımızın partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Saygılarımızla"

Kaynak: ANKA
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Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

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