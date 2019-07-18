Son Dakika Haberleri: İYİ Parti İl Başkanlığına Hocaoğlu getirildi
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İYİ Parti İl Başkanlığına Hocaoğlu getirildi

1 saat önce

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığına Oğuz Hocaoğlu getirildi.

İYİ Parti İl Başkanlığına Hocaoğlu getirildi, System.String[]
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığına Oğuz Hocaoğlu getirildi.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, il başkanlığından istifa eden Mehmet Serkan Karakuş'un yerine, genel başkan danışmanı ve Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi avukat Oğuz Hocaoğlu atandı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oğuz Hocaoğlu, İYİ Parti bayrağını daha ileriye taşıyacağını kaydetti.
Oğuz Hocaoğlu, Gaziantep, İYİ Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:47 Kaynak: AA
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