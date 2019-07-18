İYİ Parti İl Başkanlığına Hocaoğlu getirildi
1 saat önce
İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığına Oğuz Hocaoğlu getirildi.
İYİ Parti Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:47 Kaynak: AA
İl Başkanlığına Oğuz Hocaoğlu
getirildi.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, il başkanlığından istifa eden Mehmet Serkan
Karakuş'un yerine, genel başkan danışmanı ve Yüksek İstişare Kurulu
(YİK) üyesi avukat Oğuz Hocaoğlu atandı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oğuz Hocaoğlu, İYİ Parti bayrağını daha ileriye taşıyacağını kaydetti.
2. kattan düşen kediyi havada yakaladı Davutoğlu iradesi dışında başbakanlıktan istifa ettiğini açıkladı Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur Davutoğlu'ndan AK Parti'ye 7 maddelik öneri