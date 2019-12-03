İYİ Parti İl Başkanlığının bodrum katında çıkan yangın söndürüldü

İl Başkan Yardımcısı Selda Ecer, yaptığı açıklamada, genel başkanları Meral Akşener 'in grup toplantısını televizyondan izledikleri sırada bir anda elektriklerin kesildiğini belirterek, "Bodrumdan yanık kokusu ve siyah dumanın gelmesiyle dışarıya çıktık." dedi.

İl başkanlığının üst katındaki odasında bulunan il sekreteri Yusuf Vermez ise dumandan etkilenmemek için çatıya çıktı.

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