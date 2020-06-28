İyi Parti İl Kongresi yapıldı - Son Dakika

İyi Parti İl Kongresi yapıldı

İYİ Parti Karaman İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi yapıldı.

İYİ Parti Karaman İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi yapıldı.

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İYİ Parti İl Başkanı İsmet İlmi Hatipoğlu, bir çay bahçesinde düzenlenen kongrede, daha önce kongrenin pandemi dolayısıyla iptal edildiğini söyledi.


Normalleşme süreci kapsamında il kongresini gerçekleştirdiklerini ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:


"1 Haziran itibariyle açılan normalleşme sürecinde tekrar müracaatımızı yaptık. Normalde bütün siyasi partilerin kongre yaptığı nikah salonu için müracaat yaptık. Seçim kurulu buna uygun gördü ama Karaman normalleşme sürecini yanlış algıladı. Valilik bu durumdan dolayı kongrenin kapalı alanda yapılmaması noktasında görüş bildirince bizde açık alanda kongremizi yapmaya karar verdik. Biz kongreyi bir an evvel tamamlamak ve bu yoğunluğun içinde bir arkadaşımızı hastalanmasının önüne geçmek için hiç bir siyasi partiyi ve sivil toplum kuruluşunu kongremize davet etmedik. Ben onlardan pandemi gerekçesiyle özür diliyorum."


Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde Hatipoğlu yeniden il başkanlığına seçildi.

İsmet İlmi Hatipoğlu, İYİ Parti, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:53 Kaynak: AA

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