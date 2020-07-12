İYİ Parti İl Kongresi yapıldı - Son Dakika

İYİ Parti İl Kongresi yapıldı

İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde Süleyman Demirci başkanlığa seçildi.

İYİ Parti Aydın İl Başkanlığı 2. Olağan Kongresi'nde Süleyman Demirci başkanlığa seçildi.

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İncirliova ilçesindeki Kültür Park'ta gerçekleşen kongre saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Üç adayın yarıştığı kongrede 251 oy alan Süleyman Demirci başkanlığa seçilirken Cemal Sarı 225, Yüksel Öztürk ise 68 oyda aldı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Metin Ergun, burada yaptığı konuşmada, partilerinin her geçen gün güçlendiğini belirterek, kongrenin Aydın'a hayırlı olmasını diledi.

İncirliova, İYİ Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 22:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti İl Kongresi yapıldı - Son Dakika
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