İYİ Parti İl Kongresinde "sosyal mesafe" hiçe sayıldı
İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığının 2. Olağan Kongresi'ne katılan partililerin "sosyal mesafe" kuralını hiçe saydığı görüldü.
İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığının 2. Olağan Kongresi'ne katılan partililerin "sosyal mesafe" kuralını hiçe saydığı görüldü.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), korona virüs (Covid-19) salgını sonrası normalleşme süreci kapsamında siyasi parti kongreleri ile oda ve sendika seçimlerinin yapılabileceğine karar verdi. Bu kapsamda İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığının 2. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye katılan partililerin giriş kapısında ateşi ölçüldü, maskeli bir şekilde içeri alınması sağlandı. Ancak kongrede vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak birbirlerine çok yakın bir şekilde oturdukları görüldü. Sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da maskelerini çene altına takarken, bazılarının takmadığı gözlemlendi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı kongrede, tek aday olarak giren mevcut başkan Bülent Altınışık yeniden güven tazeledi. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 07:03
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › İYİ Parti İl Kongresinde 'sosyal mesafe' hiçe sayıldı - Son Dakika
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