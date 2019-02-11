Son Dakika Haberleri: İyi Parti İlçe Başkanı Hayatını Kaybetti

İyi Parti İlçe Başkanı Hayatını Kaybetti

2 gün önce

İYİ Parti Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Başkanı Ramazan Demir bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İyi Parti İlçe Başkanı Hayatını Kaybetti, System.String[]
İYİ Parti Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Başkanı Ramazan Demir bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören İYİ Parti Çüngüş İlçe Başkanı Ramazan Demir, tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 63 yaşında ve 5 çocuk babası olan Ramazan Demir'in naaşı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Yeniköy aile mezarlığında defnedildi.

Demir için Yeniköy'de taziye kuruldu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:23 Kaynak: İHA

Ramazan Demir, Çüngüş, Diyarbakır, İYİ Parti, Güncel
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