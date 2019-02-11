İyi Parti İlçe Başkanı Hayatını Kaybetti
2 gün önce
İYİ Parti Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Başkanı Ramazan Demir bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İYİ Parti Diyarbakır
'ın Çüngüş
İlçe Başkanı Ramazan Demir
bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören İYİ Parti Çüngüş İlçe Başkanı Ramazan Demir, tedavi gördüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 63 yaşında ve 5 çocuk babası olan Ramazan Demir'in naaşı Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Yeniköy
aile mezarlığında defnedildi.
Demir için Yeniköy'de taziye kuruldu. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:23 Kaynak: İHA
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