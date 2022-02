İYİ Parti ilçe başkanı Mehmet Sönmez öldürülmüştü! Katilinin annesiyle gönül ilişkisi mi vardı? - Son Dakika

Şaphane ilçesinde oturan İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sönmez, dün aynı ilçede yaşayan Erdal Kanat ile Simav ilçesinde buluştu. Bir süre yürüyen ikili, bankta otururken arkalarından gelen Erdal Kanat'ın oğlu Mert Can Kanat, Mehmet Sönmez'i boynundan ve karnından 3 kez bıçaklayıp, kaçtı. Erdal Kanat ise yürüyerek olay yerinden ayrıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sönmez, ambulansla kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AMCASININ EVİNDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, olay yerini gören güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı. Cinayet şüphelisinin Mert Can Kanat olduğu tespit edildi. Araştırmaların ardından Mert Can Kanat, Uşak'taki amcasının evinde yakalanıp gözaltına alındı. Erdal Kanat ise Simav ilçesinde yakalandı. Baba ve oğlu, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından ifadeleri için Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

TAKİP EDİP, BIÇAKLA SALDIRDI

İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanı Mehmet Sönmez'in, Erdal Kanat'ın eşiyle gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilirken, ikilinin bankta bu konuyu konuştukları, dedikodulardan haberdar olan Mert Can Kanat'ın ikiliyi arkalarından takip edip, bıçakla saldırdığı tespit edildi.

İL BAŞKANINDAN TAZİYE MESAJI

İYİ Parti Kütahya İl Başkanı Ali Soycan, Mehmet Sönmez'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyadan baş sağlığı dileyerek, "İYİ Parti Şaphane İlçe Başkanımız Mehmet Sönmez'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve partimize sabırlar dilerim" dedi. Soruşturma sürüyor.

"ANNEMLE SÖNMEZ ARASINDA AŞK DEDİKODULARI ÇIKTI"

Mert Can Kanat, emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Babası Erdal Kanat ile Mehmet Sönmez'in buluştuklarını öğrendikten sonra onları takip edip bankta oturduğu sırada bıçakladığını anlatan Mert Can Kanat, "Annem ile Mehmet Sönmez arasında beraber çalıştıkları dönemde aşk yaşadıklarına dair dedikodular çıktı. Bu dedikodulardan sonra kendisinden nefret etmeye başladım. Yaklaşık 2 ay önce annemi hastaneye götürdüğümde Mehmet Sönmez, iki defa annemi aradı. Mesajlaştıklarını da gördüm. O dönemden beri Mehmet Sönmez'i öldürmeyi düşündüm. Babamla sanayide buluşacaklarını öğrendim. Onları takip ettim. Bankta otururken babam ile konuşmalarını duyuyordum. Ben yanlarına gidip bıçakladım. Babam o sırada şok geçirdi. Otostop çekerek Uşak'a gittim. Amcam beni polise teslim edeceğini söyledi. Eve gittik, konuştuk, sonra da polisler geldi" dediği belirtildi. Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden katil zanlısı Mert Can Kanat ile babası Erdal Kanat'ın adliyeye sevk edileceği belirtildi.