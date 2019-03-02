Son Dakika Haberleri: İyi Parti İlçe Başkanı Nuri Araz, Görevini Bıraktığını Açıkladı

İyi Parti İlçe Başkanı Nuri Araz, Görevini Bıraktığını Açıkladı

22 dakika önce

Kırşehir İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Nuri Araz, Millet İttifakı'ndan Belediye Meclis Üyesi adayı gösterilmesini gerekçe göstererek yürüttüğü Merkez İlçe Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

İyi Parti İlçe Başkanı Nuri Araz, Görevini Bıraktığını Açıkladı, System.String[]
Kırşehir İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Nuri Araz, Millet İttifakı'ndan Belediye Meclis Üyesi adayı gösterilmesini gerekçe göstererek yürüttüğü Merkez İlçe Başkanlığı görevini bıraktığını açıkladı.

Özel bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende konuşan ve görevini yeni Merkez İlçe Başkanı Yaşar Nuransoy'a bırakan Araz, kendisi ile bir yılı aşkın süredir aktif çalışma sergileyen kadın kollarına teşekkür ederek helallik diledi. Araz, konuşmasında, "Belediye Meclis Üyeliği nedeniyle yürüttüğüm görevimi bırakıyorum. Hüznü ve sevinci bir arada yaşıyorum. Bana sunulan başka bir görev için görevimi bırakıyorum. Sizlerle tanış olmaktan kardeş olmaktan memnun oldum. İnşallah görev değişimi gönlümüzdeki sevgi ve saygıyı da değiştirmeyecek." dedi.

İYİ Partililerin yanı sıra toplantıya CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, CHP İl Başkanı Baran Genç ve Millet İttifakı'nın Kırşehir adayı Selehattin Ekicioğlu katıldı. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:46 Kaynak: İHA

Kırşehir, Merkez, İYİ Parti, Güncel
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