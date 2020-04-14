İyi Parti İlçe Başkanı Özdemir Türkiye'ye dönemiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İyi Parti İlçe Başkanı Özdemir Türkiye'ye dönemiyor - Son Dakika

İyi Parti İlçe Başkanı Özdemir Türkiye'ye dönemiyor

7 saat önce

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinden yaklaşık 45 gün önce kızını ziyaret etmek için ABD'ye giden İyi Parti İlçe Başkanı Kudret Özdemir, Türkiye'ye dönemiyor.

İyi Parti İlçe Başkanı Özdemir Türkiye'ye dönemiyor, System.String[]

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinden yaklaşık 45 gün önce kızını ziyaret etmek için ABD'ye giden İyi Parti İlçe Başkanı Kudret Özdemir, Türkiye'ye dönemiyor.


Çamlıyayla İyi Parti İlçe Başkanı Kudret Özdemir, bundan 45 gün önce kızını görmek için gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nden korona virüs tedbirleri nedeniyle ülkesine gelemiyor.


ABD'nin Teksas Eyaletinin Dallas semtinde mahsur kalan İyi Parti Çamlıyayla İlçe Başkanı Kudret Özdemir, "Burada adeta mahsur kaldık. Uçak biletini alıyoruz iptal ediliyor. En son Nisan ayının sonuna doğru bilet verdiler. Ancak çok ümitli değilim. Burada inanılmaz bir tedbir var" dedi. - MERSİN

Amerika Birleşik Devletleri, Çamlıyayla, İYİ Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 02:58 Kaynak: İHA

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