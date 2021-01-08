İYİ Parti İlçe teşkilatından hastaneye cihaz bağışı - Son Dakika

İYİ Parti İlçe teşkilatından hastaneye cihaz bağışı

08.01.2021 23:19
İYİ Parti İlçe teşkilatından hastaneye cihaz bağışı, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde İYİ Parti Teşkilatından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine cihaz bağışı yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde İYİ Parti Teşkilatından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine cihaz bağışı yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde İYİ Parti Teşkilatından Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine cihaz bağışı yapıldı. Hastaneye cihaz bağışını yapan İYİ Parti Osmaneli İlçe Başkanı Ahmet Akdaş, "Dünyayı sarsan Covid-19 salgınında ülkemizin yükünü omuzlarında taşıyan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Bu sebeple ilçemiz hastane başhekimimiz Güliz Özyaşar'ı hastane müdürü Sinan Mut'u ziyaret ettik. Kısa süre önce geçirmiş olduğu ameliyat sonrası sağlığına kavuşan başhekimimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İYİ Parti İlçe Başkanlığı olarak Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanemize tansiyon ölçüm cihazı yardımında bulunduk. Bu zorlu dönemde büyük bir özveri ile çalışan Başhekimimiz Güliz Özyaşar hocamıza ve hastane personelimize teşekkür ediyoruz. Bu zor günleri sizlerin sayesinde inşallah atlatacağız. Partimiz olarak daima Osmaneli halkımızın yanındayız. Allah tüm hastalarımıza acil şifalar versin" dedi.

Başhekim Özyaşar ise, "Osmaneli İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Akdaşa ve yönetimine hastanemize göstermiş olduğu destek ve hassasiyetten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

İYİ Parti İlçe teşkilatından hastaneye cihaz bağışı

İYİ Parti, Hisarcık, Osmaneli, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İYİ Parti İlçe teşkilatından hastaneye cihaz bağışı - Son Dakika


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