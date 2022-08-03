İyi Partili Cesur'dan, Bakan Özer'e "Kpss" Soruları: "Soruların Sızdırıldığı İddia Edilen Yayınevinin Aldığı Başka İhaleler Var Mı?"

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 2022 KPSS sorularının Yediiklim Yayınevi'nin bir deneme sınavında daha önce yayınlanmasına ilişkin iddialar ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "Soruların sızdırıldığı iddia edilen yayınevi olan Yediiklim Yayınevi'nin 'Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dil Sınavı' soru kitapçığının basılması, dağıtılması ihalesini aldığını gösteren bir belge medya kaynaklarınca paylaşılmıştır. Bahse konu yayınevinin aldığı başka ihaleler var mıdır? Soruların sızdırılması ile ihaleler arasında bir bağlantı var mıdır?" sorularını yöneltti.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, KPSS sorularının Yediiklim Yayınevi'nin bir deneme sınavında daha önce yayınlanmasına ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle hazırlığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sunan Cesur, şu soruları yöneltti:

"-ÖSYM Başkanının Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile görevden alınmasının sebebi, soruların sızdırılması ve gündemdeki iddiaların gerçek olması mıdır? İhmal veya soruların sızdırılması konusunda ne gibi bulgular ve tespitler yapılmıştır? Tespit edilen ihmalleri ve bağlantıları kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

-Soruların ismi geçen yayınevi kaynaklarından alınması veya yayınevine sızdırılması işini kim veya kimlerin organize ettiği tespit edilmiş midir? Şayet tespit edildi ise bu isimler kamuoyu ile paylaşılacak mıdır, adli süreç başlatılmış mıdır?

Soruların sızdırılması, servis edilmesi ve sınav güvenliği konusunda bugüne kadar önlem alınmış mıdır, alınacak ise ne gibi çalışmalar yapılacaktır?

-2022 KPSS iptal edilecek midir? Şayet iptal edilmeyecek ise bu durum karşısında mağdur edilen vatandaşlarımızın mağduriyetleri nasıl giderilecektir?

-Soruların sızdırıldığı iddia edilen yayınevi olan Yediiklim Yayınevi'nin 'Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dil Sınavı' soru kitapçığının basılması, dağıtılması ihalesini aldığını gösteren bir belge medya kaynaklarınca paylaşılmıştır. Bu belge gerçek midir, böyle bir ihale verilmiş midir? Bahse konu yayınevinin aldığı başka ihaleler de var mıdır? Soruların sızdırılması ile ihaleler arasında bir bağlantı var mıdır?

-Bakanlığınızın ülke genelinde sınav güvenliğinin sağlanması, gençlerimizin geleceğinin emeklerinin korunması adına ne gibi çalışmaları mevcuttur?"