İyi Partili Cesur'dan, Bakan Özer'e "Kpss" Soruları: "Soruların Sızdırıldığı İddia Edilen Yayınevinin Aldığı Başka İhaleler Var Mı?" - Son Dakika
Üye Girişi

İyi Partili Cesur'dan, Bakan Özer'e "Kpss" Soruları: "Soruların Sızdırıldığı İddia Edilen Yayınevinin Aldığı Başka İhaleler Var Mı?"

03.08.2022 19:03
İyi Partili Cesur'dan, Bakan Özer'e "Kpss" Soruları: "Soruların Sızdırıldığı İddia Edilen Yayınevinin Aldığı Başka İhaleler Var Mı?"

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 2022 KPSS sorularının Yediiklim Yayınevi’nin bir deneme sınavında daha önce yayınlanmasına ilişkin iddialar ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “Soruların sızdırıldığı iddia edilen yayınevi olan Yediiklim Yayınevi’nin ‘Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dil Sınavı’ soru kitapçığının basılması, dağıtılması ihalesini aldığını gösteren bir belge medya kaynaklarınca paylaşılmıştır. Bahse konu yayınevinin aldığı başka ihaleler var mıdır? Soruların sızdırılması ile ihaleler arasında bir bağlantı var mıdır?” sorularını yöneltti.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 2022 KPSS sorularının Yediiklim Yayınevi'nin bir deneme sınavında daha önce yayınlanmasına ilişkin iddialar ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "Soruların sızdırıldığı iddia edilen yayınevi olan Yediiklim Yayınevi'nin 'Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dil Sınavı' soru kitapçığının basılması, dağıtılması ihalesini aldığını gösteren bir belge medya kaynaklarınca paylaşılmıştır. Bahse konu yayınevinin aldığı başka ihaleler var mıdır? Soruların sızdırılması ile ihaleler arasında bir bağlantı var mıdır?" sorularını yöneltti.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, KPSS sorularının Yediiklim Yayınevi'nin bir deneme sınavında daha önce yayınlanmasına ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle hazırlığı soru önergesini TBMM Başkanlığı'na sunan Cesur, şu soruları yöneltti:

"-ÖSYM Başkanının Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile görevden alınmasının sebebi, soruların sızdırılması ve gündemdeki iddiaların gerçek olması mıdır? İhmal veya soruların sızdırılması konusunda ne gibi bulgular ve tespitler yapılmıştır? Tespit edilen ihmalleri ve bağlantıları kamuoyu ile paylaşacak mısınız?

-Soruların ismi geçen yayınevi kaynaklarından alınması veya yayınevine sızdırılması işini kim veya kimlerin organize ettiği tespit edilmiş midir? Şayet tespit edildi ise bu isimler kamuoyu ile paylaşılacak mıdır, adli süreç başlatılmış mıdır?

Soruların sızdırılması, servis edilmesi ve sınav güvenliği konusunda bugüne kadar önlem alınmış mıdır, alınacak ise ne gibi çalışmalar yapılacaktır?

-2022 KPSS iptal edilecek midir? Şayet iptal edilmeyecek ise bu durum karşısında mağdur edilen vatandaşlarımızın mağduriyetleri nasıl giderilecektir?

-Soruların sızdırıldığı iddia edilen yayınevi olan Yediiklim Yayınevi'nin 'Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dil Sınavı' soru kitapçığının basılması, dağıtılması ihalesini aldığını gösteren bir belge medya kaynaklarınca paylaşılmıştır. Bu belge gerçek midir, böyle bir ihale verilmiş midir? Bahse konu yayınevinin aldığı başka ihaleler de var mıdır? Soruların sızdırılması ile ihaleler arasında bir bağlantı var mıdır?

-Bakanlığınızın ülke genelinde sınav güvenliğinin sağlanması, gençlerimizin geleceğinin emeklerinin korunması adına ne gibi çalışmaları mevcuttur?"

YORUMLAR
500
CHP'li Milletvekillerinden KPSS Tepkisi: 'Milli Eğitim Bakanını da Görevden Alın' CHP'li Milletvekillerinden KPSS Tepkisi: 'Milli Eğitim Bakanını da Görevden Alın' CHP'den KPSS iddialarıyla ilgili suç duyuruları CHP'den KPSS iddialarıyla ilgili suç duyuruları
Kaynak: ANKA

Ziya Selçuk, Mahmut Özer, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Partili Cesur'dan, Bakan Özer'e 'Kpss' Soruları: 'Soruların Sızdırıldığı İddia Edilen Yayınevinin Aldığı Başka İhaleler Var Mı?' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:52 Nelsson'da, Sevilla yolcusu! Gelen teklife hayır diyemedi
18:27 Galatasaray'ın da gündemine gelen Grillitsch'e Trabzonspor kancası! Oyuncunun menajeri Türkiye'ye davet edildi
17:58 Pelosi'nin Tayvan ziyareti dünya piyasasını darmaduman etti! Dolar 18,05'e ulaşarak rekor kırdı
17:52 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa, altyapısından yetiştiği Estudiantes'e transfer oluyor
17:50 Uzmanlardan kuraklık uyarısı: Su kıtlığı ihtimali hiç de uzakta değil
17:49 Milletvekili Alpay Antmen'den bomba iddia! KPSS soruları internetten bin dolar karşılığı mı satıldı?
17:03 Rakip Çekya ekibi Slovacko! Fenerbahçe ilk maçta avantaj arıyor
16:45 Survivor'da yarışan boksçu Sabriye Şengül, siyah bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı
16:38 Beşiktaş, Torino'nun Emirhan İlkhan teklifini kabul etmek zorunda kaldı
16:33 Temel Karamollaoğlu'ndan KPSS tepkisi: Yüz binlerce gencimizin umudu çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 19:03:59. #1.11#
SON DAKİKA: İyi Partili Cesur'dan, Bakan Özer'e "Kpss" Soruları: "Soruların Sızdırıldığı İddia Edilen Yayınevinin Aldığı Başka İhaleler Var Mı?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement