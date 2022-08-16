Aylin Cesur: Isparta Halkı, Kendilerini Kışın Ortasında Karanlığa Mahkum Edenleri Unutmayacak

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, AKP iktidarından önce Isparta'da baraj yapılmadığını söyleyen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na tepki gösterdi. Isparta'da AKP'den önce yapılan barajları tek tek sayan Cesur, "Isparta halkı, elektriksiz bırakan, kendilerini kışın ortasında karanlığa mahkum eden, tahta direklerine mahkum eden; bunları unutmayacak. Ne verilip yapılmayan sözleri unutacak ne de 'yapıldı' diye söylediğiniz ama aslında yapılmamış olanları, verilen sözlerin yapılmayanlarını unutmayacak. İktidara geldiğimiz zaman, kaldığımız yerden, Demirel'in memleketine yakışır şekilde Isparta'yı ve Türkiye'yi esere boğacağız" dedi.

Aylin Cesur, Isparta ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "AKP'den önce Isparta'da baraj yoktu" diyen AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'na tepki gösterdi. Cesur, konu ile ilgili dün yayınladığı videoda şunları söyledi:

"Bir kaç gün önce, AKP Afyon Milletvekili, eski Devlet Su İşleri Genel Müdürü ve eski Bakan'ı Sayın Veysel Eroğlu Isparta'ya geldi. ve Isparta'da, zannediyorum partisinde şöyle bir açıklama yapmış; 'Bizden önce, AK Parti'den önce Isparta'ya baraj yapıldı mı, kaç baraj yapıldı' diye. Birileri de 'Yoktu' falan deyince, 'Yani' diyerek de doğrulamış. Sayın Genel Müdür'e sayalım; Yalvaç Çetince Barajı, -burası Demirel'in memleketi Sayın Bakan- Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Barajı-1993. Demirel 'barajlar kralı' Sayın Bakan. Isparta Merkez Darıderesi Barajı, Şarkikaraağaç Köprüköy Barajı, Yalvaç Kozluçay Barajı, Uluborlu Barajı 1977'de, Sayın Bakan.

"BUNLARI SATINCA BUNLAR YOK OLMUYORLAR"

Süleyman Demirel, sadece Isparta'ya değil Türkiye'nin her yerine su götüren adam. Isparta Aksu Sorgun Barajı-1993 ve çok önemli bir proje Sayın Bakan, Atabey Sulama Projesi-1974, Kovada 2 Barajı-1971, Kovada 1-1960 (Devlet Su İşleri Genel Müdürü olarak), Gelendost Balca Göleti-1995, Yalvaç Dedeçam Göleti-1992. Aslında bölgemizde yapılan barajlar bunlarla da sınırlı değil. Bunlar, belli başlı aklıma gelenler. Sayın Bakan, mesela ilimizin güneydoğusunda, Antalya sınırında kalan Oymapınar Barajı var, şu anda Cengiz İnşaat'a satmış olduğunuz hani. Şu elektrik kesintilerinde Isparta'yı yıllarca mağdur eden şirketlere burayı da satmışsınız. Şimdi bunları satınca, Sayın Bakan, bunlar yok olmuyorlar.

"İÇME SUYU ARTIK EN BÜYÜK PROBLEM OLMUŞ ISPARTA'DA"

'634 milyon ek gelir var sulamadan' demiş Sayın Bakan, bir de 'çiftçinin'. Bakın, ben Isparta'da köyleri ziyaret ediyorum. En büyük sorun ne biliyor musunuz? İçme suyu ve sulama artık. Yani mazot fiyatları, girdileri artmış ama durum gerçekten bu. Sulama kanalları kurumuş, kapalı devre olan kanallar çürümüş, söz verilen yerlere yenileri yapılmamış ve içme suyu artık en büyük problem olmuş Isparta'da. Her yerde hem de. Barajlar kralı Demirel'in memleketinde… ve dekar başına sulama parası da çiftçinin belini bükmüş. Çiftçinin beli zaten bükülmüş. Daha yeni, bir hemşerimize Atabey Sulama Birliği'nden gelen bir yazıda diyor ki '6172 sayılı Kanun'un ek bütçe esasına göre gelirler gider maliyetlerini karşılayamadığından bütçe revizyonuna gitmek zorunda kaldık ve tüm fiyatlarımız damla sulamada dekar başına bin lira, salma dekara da bin 400 lira olarak belirlendi' diyor. Çiftçi, 900 lirayken bile 'Ne yapacağız Sayın Vekilim, buna bir el atın' diyordu. Kuruttunuz, çürüttünüz, yapayalnız bıraktınız Isparta'mızı, Isparta halkını.

"20 YILDA KAÇ ADET BARAJ VE TEMEL ATMA TÖRENİ YAPTINIZ, BUNLARDAN KAÇ TANESİNİ AÇTINIZ"

Şimdi ben size soruyorum; son 20 yılda, açılış törenlerinizde açtığınızı duyurdukları tesislerin isimleri nelerdir? ve sizin bu tesisleriniz nerelerde faaliyet göstermektedir? 20 yılda kaç adet baraj ve temel atma töreni yaptınız, bunlardan kaç tanesini açtınız? Kaç tanesini sattınız, Cumhuriyet hükümetleri boyunca yapılmış olan? Yıllık üretiminiz kaç kilovatsaat acaba? Bugüne kadar yapılanlarla kıyaslayın, olur mu? ve doğal değerlerini ve su kaynaklarını, memleketimizin geleceğini garanti altına alacak, devri iktidarınızda herhangi bir projeye imza attınız mı? ve Eğirdir Gölü, Beyşehir Gölü çok ciddi kirleniyor. Eğirdir Gölü için ne yaptınız mesela, ne yapıyorsunuz? Önergelerimizi reddetmekten başka ne yaptınız?

"ISPARTA'YI VE TÜRKİYE'Yİ ESERE BOĞACAĞIZ"

Isparta halkı, elektriksiz bırakan, kendilerini kışın ortasında karanlığa mahkum eden, tahta direklerine mahkum eden; bunları unutmayacak. Ne verilip yapılmayan sözleri unutacak ne de 'yapıldı' diye söylediğiniz ama aslında yapılmamış olanları, verilen sözlerin yapılmayanlarını unutmayacak. İşte o zaman, iktidara geldiğimiz zaman, kaldığımız yerden, Demirel'in memleketine yakışır şekilde Isparta'yı ve Türkiye'yi esere boğacağız. Sayın Bakan, o zaman tek tek isimlerini sayacağız tekrar."