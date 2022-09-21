Aylin Cesur'dan "Kapatılacak Hastanemiz Yok" Açıklamasını Yapan Bakan Koca'ya: "Neden Hastanelerden Taşınma Hazırlığı İstenmiştir?" - Son Dakika
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Aylin Cesur'dan "Kapatılacak Hastanemiz Yok" Açıklamasını Yapan Bakan Koca'ya: "Neden Hastanelerden Taşınma Hazırlığı İstenmiştir?"

21.09.2022 22:28
Aylin Cesur'dan "Kapatılacak Hastanemiz Yok" Açıklamasını Yapan Bakan Koca'ya: "Neden Hastanelerden Taşınma Hazırlığı İstenmiştir?"

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur; Ankara Onkoloji Hastanesi’nin kapatılarak Etlik Şehir Hastanesi’ne taşınması iddialarının asılsız olduğunu belirterek “Kapatılacak hastanemiz yok” açıklamasının yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya; “Bu seçim sonrasına ertelenen bir karar mı? Değilse neden hastanelerden taşınma hazırlığı istenmiştir” diye sordu.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur; Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılarak Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınması iddialarının asılsız olduğunu belirterek "Kapatılacak hastanemiz yok" açıklamasının yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya; "Bu seçim sonrasına ertelenen bir karar mı? Değilse neden hastanelerden taşınma hazırlığı istenmiştir" diye sordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılarak Etlik Şehir Hastanesi'ne taşınması planı ile ilgili tartışmalar sürerken, sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

Koca, "Ankara Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül'de açılıyor. Bu hastanenin açılışı sebebiyle Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun" dedi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Koca'nın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabında; şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok muhtemel kamuoyu baskısına dayanamayarak Sayın Bakanı Fahrettin Koca Ankara Onkoloji Hastanesi'nin kapatılmayacağı açıklamasını yapmış. Bu iyi haber, ama çok haklı sorular var cevapsız kalan! Bu seçim sonrasına ertelenen bir karar mı? Değilse neden hastanelerden taşınma hazırlığı istenmiştir? Etlik hastanesinde çalışacak personel, Ankara Onkoloji ve Dışkapı Hastanesi'nden alınacaksa zaten eksik personelli hastaneler nasıl sağlıklı hizmet verecektir?"

Cesur, Bakan Koca'nın "Kapatılacak hastanemiz yok" açıklamasından önce, şu açıklamayı yapmıştı:

"Bilkent Şehir Hastanesi açılırken, Ankara'da 7 hastane kapatıldı. Yapmayın dedik dinletemedik, Pandemide de ne kadar yanlış olduğunu gördük. Şimdi Etlik Şehir Hastanesi açılıyor ve 5 hastane kapatılacak! Uzmanlar bağırıyor yanlış diye, duyun:

Yılda 400 bin hastaya poliklinik, 25 bin hastaya yataklı tedavi hizmeti veren Ankara Onkoloji Hastanesi'ni, Etlik Şehir Hastanesi için heba etmenizi bir hekim olarak söylüyorum; aklım ve vicdanım almıyor! Şehir hastanelerini doldurmak için Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılamaz. Sağlık Bakanlığı'nın onkoloji alanında tek dal hastanesi Ankara Onkoloji Hastanesi ulaşım kolaylığı, oturmuş sistemi, tüm Türkiye'den gelen hastalar ve yakın konuk evleriyle refakatçileri için çok gerekli tedavi merkezi. Etlik Şehir Hastanesi uğruna kapatılması büyük hata, yapmayın!

Kurulduğu 1956'dan bugüne yalnız Ankara'dan değil Türkiye'nin her yerinden kanser hastalarının geldiği, yüzlerce doktorun yetiştiği, binlerce hastanın tedavi edildiği Ankara Onkoloji Hastanesi kapatılamaz. Bu hataya düşüp, tedavisi aksayacak kanser hastalarının vebalini almayın. Bu sağlık! Diğer hataların er geç telafisi var ama sağlıkta yok! Soruyorum: Hani vicdan? Hani bilim? Hani çağdaşlık? Hani ettiğiniz Hipokrat yeminleri? Gelin dönün yanlıştan; bu kadar değerli bir sağlık kurumunu kapatmayın!"

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Kaynak: ANKA

Şehir Hastanesi, Aylin Cesur, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aylin Cesur'dan 'Kapatılacak Hastanemiz Yok' Açıklamasını Yapan Bakan Koca'ya: 'Neden Hastanelerden Taşınma Hazırlığı İstenmiştir?' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aylin Cesur'dan "Kapatılacak Hastanemiz Yok" Açıklamasını Yapan Bakan Koca'ya: "Neden Hastanelerden Taşınma Hazırlığı İstenmiştir?" - Son Dakika
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