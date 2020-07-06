İYİ Parti Isparta Milletvekili Cesur'un sözlerine tepki - Son Dakika

İYİ Parti Isparta Milletvekili Cesur'un sözlerine tepki

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Salda Gölü ile ilgili konuşmasında kullandığı ifadeler tepkiyle karşılandı.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un, Salda Gölü ile ilgili konuşmasında kullandığı ifadeler tepkiyle karşılandı.

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AK Parti Burdur İl Başkanı Volkan Mengi, gazetecilere yaptığı açıklamada, partisinin Burdur Kongresi'ne katılan İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un burada yaptığı konuşmanın tepki çektiğini ifade etti.

Mengi, Cesur'un Salda Gölü ile ilgili konuşmasındaki sözlerini esefle kınadıklarını ve üzüntüyle karşıladıklarını aktardı. Cesur'un "katı", "sert" sözlerinin Burdur kamuoyunu ve kadınları üzdüğünü belirten Mengi, "AK Parti Teşkilatları olarak Aylin Cesur'un Salda üzerinden yaptığı bu çirkin siyasete tepki koyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Siyasetin tek limanı ahlaktır' diyerek kendisini edebe davet ediyoruz." diye konuştu.

Mengi, Cesur'un sarf ettiği sözlerin kabul edilebilir olmadığını vurguladı. Bu ifadelerin Burdur'un misafirperverliğinde ağırlanan Cesur'dan beklenen sözler olmadığını dile getiren Mengi, şöyle devam etti:

"Kendisinden özür bekliyoruz. Burdur böyle çirkin siyasetlere asla yer vermez, AK Parti olarak ilk tepkiyi biz verdik. Bundan sonra da bu siyaseti Burdur'a sokmayacağız. Türkiye genelinde de yaptıkları gibi çamur at izi kalsın anlayışıyla yapılan bu siyasete Türk milleti hep beraber tek yumruk olup tepkiler verilmiştir."

AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur da İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef seviyeyi her geçen gün daha aşağıya indirmeyi başarıyorlar. İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un bu ahlaksız açıklamasını hicap duyarak paylaşıyorum. Umarım Meral Akşener, milletvekilliğine yakışmayan bu üslubu tasvip etmez, gereken uyarıyı yapar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de sosyal medya hesabından Cesur'un yaptığı konuşmanın videosunu paylaşarak "Burdur'umuzda dün İYİ Parti İl Kongre'sinde Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un sözleri herkesi şaşırttı. Kamuoyundan özürle geçer mi? Bilmem." değerlendirmesini yaptı.

"Kadınları derinden üzdü"

AK Parti Burdur Kadın Kolları Başkanı Zeliha Bağcı da Cesur'un Salda Gölü'yle alakalı yaptığı açıklamaların "maksatlı" ve "ahlaksızca" olduğunu söyledi. Bu açıklamaların kadınları derinden üzdüğünü ifade eden Bağcı, Cesur'un partisinin olağan kongresindeki söylemlerinin Türkiye gündeminde de sert tepkiyle karşılandığını belirtti.

Cesur'u daha önce şehit cenazesinde çektirdiği fotoğrafla gündeme geldiğini hatırlatan Bağcı, "ahlak dışı" buldukları konuşmayı şiddetle kınadıklarını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 21:15 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti Isparta Milletvekili Cesur'un sözlerine tepki - Son Dakika
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