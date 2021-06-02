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Buğra Kavuncu'ya FETÖ soruşturmasında takipsizlik - Son Dakika

Buğra Kavuncu'ya FETÖ soruşturmasında takipsizlik

02.06.2021 16:57
Buğra Kavuncu'ya FETÖ soruşturmasında takipsizlik, System.String[]

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında yürütülen FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verildi.

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Ümit Özdağ, 19 Ekim 2020'de katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun "FETÖ mensubu olduğu" iddiasında bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Ümit Özdağ'ın ifadesine yer verilen kararda, televizyon kanalındaki ile benzer şekilde beyanda bulunduğu kaydedildi. Kararda, şüpheli hakkında FETÖ/PDY irtibatları hususunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü vasıtasıyla yaptırılan havuz sorgusu araştırmasında, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğunu gösterir somut bir veriye rastlanılmadığı belirtildi. Ayrıca Bank Asya'da açılmış herhangi bir hesabı olmadığı ve FETÖ mensuplarıyla aralarında herhangi bir para transferi olmadığı belirtildi. Kavuncu'nun savunmasında iddiaları reddettiği belirtilerek şüphelinin "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında soyut beyan ve iddialar dışında somut delillerin bulunmadığı nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği kaydedildi.

KAVUNCU DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTUBuğra Kavuncu 21 Ekim 2020 tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma kapsamında Özdağ'ın, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek bilgisine başvurulmuştu.


- İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü, Ümit Özdağ, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Buğra Kavuncu'ya FETÖ soruşturmasında takipsizlik - Son Dakika


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