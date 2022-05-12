İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: "Mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu'nun Yanındayım" - Son Dakika
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İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: "Mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu'nun Yanındayım"

12.05.2022 17:03
İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: "Mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu'nun Yanındayım"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki bazı dosyalarda mahkumiyet kararını onamasına tepki gösterdi. Kavuncu, “Devletin adalet mekanizması, siyasetin üzerinde bir tehdit ve cezalandırma aracı haline getiriliyor. Bu duruma karşı mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu’nun yanındayım” dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki bazı dosyalarda mahkumiyet kararını onamasına tepki gösterdi. Kavuncu, "Devletin adalet mekanizması, siyasetin üzerinde bir tehdit ve cezalandırma aracı haline getiriliyor. Bu duruma karşı mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayım" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki bazı dosyalarda mahkumiyet kararını onamasına tepki gösterdi. Kaftancıoğlu ile dayanışma mesajı yayınlayan Kavuncu, sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı:

" Türkiye'de siyaset yasaklarla, sindirmeyle değil; ifade özgürlüğü ve tartışma kültürüyle gelişebilir. Devletin adalet mekanizması, siyasetin üzerinde bir tehdit ve cezalandırma aracı haline getiriliyor. Bu duruma karşı mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu'nun yanındayım."

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Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti, Yargıtay, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İyi Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu: "Mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu'nun Yanındayım" - Son Dakika
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