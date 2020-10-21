İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Milletvekili Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Milletvekili Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

21.10.2020 13:20

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, televizyonda katıldığı bir programda kendisiyle ilgili "FETÖ'cü" iddiasında bulunan Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, televizyonda katıldığı bir programda kendisiyle ilgili "FETÖ'cü" iddiasında bulunan Milletvekili Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

Partinin diğer il ve İstanbul'daki ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu grupla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kavuncu, suç duyurusu dilekçesini savcılığa vermeden önce basına mensuplarına açıklama yaptı.

İYİ Parti'nin büyüme ve yükseliş sürecinden bazı çevrelerin rahatsız olduğunu savunan Kavuncu, partisi yükselişte olduğu için kendilerine yönelenlerde tereddüt yaratmak, zihinlerinin bulandırılmak istendiğini ileri sürdü.

Yerinin, yurdunun belli olduğunu ifade eden Kavuncu, "İl başkanlığımızın adresi belli. Benim çocukluğumdan bu yaşıma kadar yaşadığım hayat gün gibi ortada." dedi.

Kavuncu, partinin tüm il ve ilçe başkanlarının, parti tüzüğünün gerekli maddeleri uyarınca söz konusu milletvekiliyle alakalı ihraç talebiyle genel merkeze başvuracağını dile getirdi.

"Devletin en üst makamlarına gerekli sorular sorulmuş, gerekli cevaplar alınmış"

Bir gazetecinin, "Meral Akşener'in devletin önemli güvenlik kademeleriyle yaptığı görüşmeler yazılmış bazı köşe yazılarında. Görüşmelerin ayrıntıları var mı sizde? Bir delil talebiniz olacak mı?" sorusuna karşılık da Kavuncu, bu konunun detayları ve teferruatlarının genel başkanlarında olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Gene söz konusu milletvekili bu iddialarını tekrarlayınca, belki de birçok kişinin, birçok yetkilinin veya Türkiye'de bu konuda sorumluluk taşıyan herkesin yapacağı bir adım atılmış. Devletin en üst makamlarına, bu konuyla alakalı en önemli kurumlarına, gerekli sorular sorulmuş, gerekli cevaplar alınmış. İşte bugün buraya geldik, başvurumuzu yaptık, dedik ki mahkemelere, bakın bunları araştırın, bunların ta geçmişine gidin, bugününe gelin, geleceğine bakın, biz buradayız, yerimiz burada, bunları da sorun."

Kavuncu, "Neyin peşindeler, neyi yıpratmak istiyorlar, kimlerin hayatını mahvetmek istiyorlar, hangi siyasi menfaatler için hangi menfaatler için bunlar yapılıyor, bunların hepsi cevap bulacak." diye konuştu.

Suç duyurusu dilekçesi

Buğra Kavuncu ve partililer, açıklamanın ardından adliyeye geçerek, hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Buğra Kavuncu'nun, "müşteki" olarak yer aldığı dilekçede, "şüpheli" olarak geçen Ümit Özdağ'ın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 125. maddesinde yer alan "hakaret" suçundan yargılanması isteniyor.

Suç duyurusu dilekçesinin "deliller" kısmında, "şüphelinin 19 Ekim 2020 tarihli bir televizyon kanalının Tarafsız Bölge adlı programında ve devamında, televizyonun Youtube kanalı üzerinden yayımlanan videosunda suç teşkil eden beyanlarda bulunduğu" ifade ediliyor.

İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında, "İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cü." ifadesini kullanmıştı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Milletvekili Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Milletvekili Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Milletvekili Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Milletvekili Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu

Milletvekili, Ümit Özdağ, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu, Milletvekili Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika

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