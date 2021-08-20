İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından çıkışta bir kişi tarafından darbedildi.

Kavuncu, yumruklu saldırının ardından yere düşerken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakırköy ilçesinde 20 Ağustos 2021 tarihinde bir siyasiye yönelik olarak gerçekleştirilen saldırıyla ilgili Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili tüm deliller ve kamera görüntüleri incelenmekte olup, saldırgan kolluk tarafından aranmaktadır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.