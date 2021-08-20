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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi

20.08.2021 15:03

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, programa konuk olduğu Halk TV stüdyolarından ayrıldığı anda kimliği belirsiz kişi tarafından yumruklu saldırıya maruz kaldı. Saldırının ardından yeniden stüdyoya dönen Kavuncu, canlı yayında açıklamalar yaptı. Kavuncu saldırıyla ilgili "İster istemez üzülüyorsunuz ama bu tür saldırılar doğru bildiğimiz yoldan bizi ayıramaz" dedi. Diğer taraftan saldırı sonrası birçok siyasi isim, saldırıyı kınayan mesajlarla Kavuncu'ya destek verdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından çıkışta bir kişi tarafından darbedildi. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedilen ve aldığı yumruk darbeleri sonucu yere düşen Kavuncu, saldırı sonrası kanala döndü. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

CANLI YAYINDA AÇIKLAMA YAPTI

Stüdyoya dönen Kavuncu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kavuncu saldırıyla ilgili "İster istemez üzülüyorsunuz ama bu tür saldırılar doğru bildiğimiz yoldan bizi ayıramaz" dedi.

SALDIRGAN, YAYA OLARAK KAÇTI

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRIYA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Saldırı ile ilgili açıklamada bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ''İyi Parti İstanbul İl Başkanı, çok kıymetli mevkidaşım Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırı da öncesinde yapılmış diğer saldırılar gibi kabul edilemez. Saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız! Sevgili Başkanım geçmiş değil gelecek olsun" ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu saldırıya uğradı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

MANSUR YAVAŞ SALDIRIYI KINADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ''İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Sn. Buğra Kavuncu'ya yönelik düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor, bu çirkin saldırının fail ya da faillerinin en kısa sürede yargı önünde hesap vermelerini diliyorum'' dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu saldırıya uğradı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

BİR TEPKİ DE İMAMOĞLU'NDAN

Saldırıyı kınayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise paylaşımında ''İYİ Parti İstanbul İl Başkanı @SBugraKavuncu'ya yönelik yapılan saldırıyı kınıyorum. Sorumlular bir an önce yakalanmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır'' sözlerine yer verdi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu saldırıya uğradı! Tepkiler çığ gibi büyüyor
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi

Buğra Kavuncu, İYİ Parti, İstanbul, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi - Son Dakika


YORUMLAR (4)
  • Emekli Tahminci: Bu saldırıyı kesin kendileei yaptırmıştır ben nereden bileyim o sahsın oqraya gittiğini bunlar birde geri dönüp niye kanalda aciklama yapiyorsun ara polisi senaryo degilse bu ben essek gibi anırırım hikaye yada kaos yapmak isteyen kendileri yaptırmıştır,iyi parti oyuncu partisi olmuş kendini halk tv ye dayamış halk tv sanki adaletin merkezi bence burası örgütsel bir kanal fakat turkiyede demokrasi var herkes yayin yapabilir fakat saygi çerçevesini aşmadan Cevap Yaz 16 29 Yayından Kaldır
  • Nuray Yigit: selçuk özdağ levent gültekin e saldıranlara ne olduki size saldıranlar tutuklansın akp li birine saldırı olsaydı o başkasına olmayan adalet nasıl işlerdi ozaman adaletin bittiği yerdeyiz. Cevap Yaz 56 27 Yayından Kaldır
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