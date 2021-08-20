İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı! O anlar kaydedildi - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından çıkışta bir kişi tarafından darbedildi. Kimliği belirsiz bir kişi tarafından darbedilen ve aldığı yumruk darbeleri sonucu yere düşen Kavuncu, saldırı sonrası kanala döndü. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

CANLI YAYINDA AÇIKLAMA YAPTI

Stüdyoya dönen Kavuncu, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kavuncu saldırıyla ilgili "İster istemez üzülüyorsunuz ama bu tür saldırılar doğru bildiğimiz yoldan bizi ayıramaz" dedi.

SALDIRGAN, YAYA OLARAK KAÇTI

Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRIYA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ