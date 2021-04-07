İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Çin Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı, Çin Başkonsolosluğu'na siyah çelenk bıraktı.

Tarabya iskelesi önünde toplanan Uygur Türkleri ve İYİ Partililer, Çin Başkonsolosluğu önüne "İnsan Hakları İhlallerini ve Soykırımı kınıyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı.

İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, Uygur Türklerinden desteklerini esirgemediklerini belirterek, "Bugün seslerini daha fazla çıkartmalarına vesile olmak için buradayız." dedi.

Çin Konsolosluğu önüne gelmelerinin ikinci bir sebebi daha olduğunu kaydeden Kavuncu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde hiçbir yabancı misyonun, yabancı konsolosun, hiçbir büyükelçinin, kendi ülkesini temsil etmek için burada bulunan hiç kimsenin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan birisini tehdit etme hakkı yoktur. Bu bizim genel başkanımıza karşı yapıldı, bunu protesto ediyoruz. Aynı açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı için benzer ifadeler kullanıldı. Bunu da tepkiyle karşılıyoruz. Hangi siyasi parti liderine karşı bu açıklama yapılırsa yapılsın bunu da asla kabul etmeyiz."