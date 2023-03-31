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İYİ Parti binasına isabet eden mermilerle ilgili Emniyet'ten açıklama: Saldırı değil

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan şahıs Asayiş Şube'ye getirildi

Furkan Tan - Mehmet Furkan Doğan - Yunus Emre Şeker

İSTANBUL - İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan inşaat bekçisi Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti binasına isabet eden mermiyi sıktığı iddia edilen Melikşah E. polis ekipleri tarafından yakalandı. İnşaat bekçisi olduğu ve çalıştığı inşaata giren hırsızları kovalamak için ateş açtığını iddia eden şahıs Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şahsın, emniyetteki işlemleri devam ediyor.