İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan şahıs Asayiş Şube'ye getirildi - Son Dakika
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan şahıs Asayiş Şube'ye getirildi

31.03.2023 20:16

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan şahıs Asayiş Şube'ye getirildi Mehmet Furkan Doğan - Yunus Emre Şeker İSTANBUL - İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan inşaat bekçisi Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan şahıs Asayiş Şube'ye getirildi

Furkan Tan - Mehmet Furkan Doğan - Yunus Emre Şeker

İSTANBUL - İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan inşaat bekçisi Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Zeytinburnu'ndaki İYİ Parti binasına isabet eden mermiyi sıktığı iddia edilen Melikşah E. polis ekipleri tarafından yakalandı. İnşaat bekçisi olduğu ve çalıştığı inşaata giren hırsızları kovalamak için ateş açtığını iddia eden şahıs Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şahsın, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, İYİ Parti, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan şahıs Asayiş Şube'ye getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermiyi sıkan şahıs Asayiş Şube'ye getirildi - Son Dakika
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