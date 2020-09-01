İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan Fransa'ya eleştiri Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan Fransa'ya eleştiri Açıklaması

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Fransa'nın Türkiye'ye yönelik düşmanca politikası, Türkiye'nin doğu ve orta Akdeniz'de Libya üzerinden etkinlik kazanmasından duyduğu endişe ve eski sömürgeci refleksleriyle ilgili." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan Fransa'ya eleştiri Açıklaması, System.String[]

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, " Fransa'nın Türkiye'ye yönelik düşmanca politikası, Türkiye'nin doğu ve orta Akdeniz'de Libya üzerinden etkinlik kazanmasından duyduğu endişe ve eski sömürgeci refleksleriyle ilgili." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ'ın sözde emiri Mahmut Özden'in yakalanması nedeniyle istihbaratçıları ve emniyet güçlerini tebrik etti.

DEAŞ ile mücadelenin sona erdirilebilmesi için sosyal tabanını tamamen yitirmesi gerektiğini ifade eden Özdağ, "Ama DEAŞ terör örgütünün önemli bir sosyal tabanını da Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar oluşturuyor. Suriyeli sığınmacıların, ülkelerine dönme sürecinin başlaması, DEAŞ'ın sosyal tabanını da zayıflatacak." değerlendirmesinde bulundu.

PKK/ YPG terör örgütünün, bölgede bir suç rejimini Türkiye'nin gözlerinin içine baka baka inşa ettiğini ifade eden Özdağ, " Irak'ın kuzeyinde geçtiğimiz on yıllarda çevrilen filmin, şimdi Suriye'nin kuzeyinde çevrilmeye başladığını görüyoruz. Türkiye için en büyük stratejik tehdit Suriyeli göçü ile milli demografik yapısı bozulma sürecinde olan güneydeki bu terör devletinden gelecektir. AKP hükümeti İdlib'e verdiği stratejik önemin onda birini PKK-YPG tarafından işgal edilen bölgeye vermemektedir. Asıl askeri sığınak yapılması gereken yer, PKK/YPG'nin işgal altında tuttuğu bölgedir." diye konuştu.

Hükümetin, öncelikle Türkiye'ye düşman ittifakları parçalayacak bir diplomasi izlemesi gerektiğini dile getiren Özdağ, "PKK/YPG'nin ve arkasındaki devletlerin en önemli güç kaynağını Erdoğan'ın Beşar Esad ile uzlaşmama politikası oluşturmaktadır. Türkiye, karşısındaki ittifakı kırmaya, Beşar Esad ile görüşmelere başlayarak, başlamalıdır. Esad ile görüşmelere başlanması durumunda İdlib'teki tansiyon düşecektir. Türkiye dış politika ve güvenlik politikalarında, etrafımızda gerçekleştirilen kuşatmayı Türk ordusu dışındaki milli güç unsurlarını kullanarak kırmalı, askeri gücünü ise son seçenek olarak değerlendirilmedir." ifadelerini kullandı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'ne ilişkin görüşleri sorulan Özdağ, "Yargının sadece içerik olarak değil, şekil olarak da bağımsızlığının açık, net bir şekilde ortaya konulması lazım." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun'daki temaslarının sorulması üzerine Özdağ, "Türkiye'nin şimdi askeri gücünü bu tür bir gerilimi vesile ederek, Ankara'da çok büyük bir 30 Ağustos töreniyle ortaya koyması, elindeki bütün yeni silahları Ankara'da Türk halkına ve dünyaya göstermesi gerekirken bunu yapmamış. Sağlık gerekçeleriyle sadece konserle geçiştirmiş. Fakat bir gün sonra onbinlerce insanı çok dar bir alanda bir araya getiren bir toplantı düzenlenmiş." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sadece Doğu Akdeniz'de güçlü bir eylemlilik içinde olmadığını aynı zamanda Libya, İdlib, Kuzey Irak'ta angaje durumda olduğunu dile getiren Özdağ, Türkiye olarak gerekirse düşmanla mücadeleyi, başkalarının istediği yerde, zamanda ve cephede değil Ankara'nın belirlediği yerde, zamanda ve cephede vermeleri gerektiğini kaydetti.

Fransa'nın Doğu Akdeniz politikasına ilişkin Özdağ, "Fransa'nın Türkiye'ye yönelik düşmanca politikası, Türkiye'nin doğu ve orta Akdeniz'de Libya üzerinden etkinlik kazanmasından duyduğu endişe ve eski sömürgeci refleksleriyle ilgili. Meselenin Türkiye açısından gerilim ve rekabet boyutu var. Bir de Batı ittifakı içerisinde başka rekabet boyutları var. Ancak Fransa'nın, Türkiye'nin milli menfaatlerini, egemenlik haklarını çiğneyici her politikasına karşı en kararlı şekilde durulması gerekir." dedi.

Ümit Özdağ, İYİ Parti, Türkiye, Fransa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 13:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan Fransa'ya eleştiri Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a sert tepki: Boyunu aşan işlere kalkışıyor Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 47 kişi vefat etti, 1572 yeni vaka tespit edildi. ABD'li uzmanlar, risk oluşturmayan koronavirüs tespit etti Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, kısıtlamalarla ilgili geri dönüş sinyali verdi Fenerbahçe, Diego Perotti transferi için Roma'ya haber yolladı Büşra hemşireyi tehdit eden zanlının ilk sözleri "pes" dedirtti: Ben hakaret etmedim G.Saray'ın eski oyuncusu Mariano'dan transfer itirafı: "Beni geçen sene beni Flamengo'ya satmadılar" 30 Ağustos kutlamalarında yaralı rolünde yerde yatan oyuncunun boynuna sarılan köpek, herkesi gülümsetti Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı 18 yaşındaki kadın, 5 ay önce evlendiği eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü Jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü Galatasaray'ın gündemindeki Ivan Rakitic, 1.5 milyon euroya Sevilla'ya geri döndü
Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti         
16:05
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan "adaletsizlik, haksızlık, hukuksuzluk" gafı         
16:04
Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim Tırnakçıdan market sahibine garip tehdit: Tecavüz ettiğini söylerim         
15:59
Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı Av yasağının kalktığı ilk günde hamsi fiyatıyla cep yaktı         
15:49
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 74 ilimizi sarı kodla uyardı Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 74 ilimizi sarı kodla uyardı         
15:41
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı         
15:01
Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo Silahlı saldırıda ölen başpehlivanın son paylaşımı yürekleri dağladı: Vururlar seni Merdo         
14:54
Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak Kuyumcular uyardı: Vatandaşlar altınlarını yastık altında tutsun, fiyatlar artacak         
14:53
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu         
14:40
Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları Son Dakika: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ilk açıklama geldi! İşte Erdoğan-Yavaş görüşmesinin detayları         
14:12
ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı ÖTV düzenlemesinin ardından fırsatçılar ikinci el araçların fiyatlarına 30 bin TL zam yaptı         
13:52
Önce idamına karar verildi, 20 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı Önce idamına karar verildi, 20 yıl hapis yattıktan sonra suçsuz olduğu ortaya çıktı         
13:28
Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı Güzel spiker Diletta Leotta, spor yaparken üvey ağabeyi tarafından havuza atıldı         
13:18
Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti Yol ortasında silahlı saldırıya uğrayan başpehlivan hayatını kaybetti         
13:01
Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi Model Heidi Klum, perdenin arkasına geçip üstsüz poz verdi         
12:55
Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak Nevşin Mengü, yeni yayın döneminde Olay TV ekranlarında haber sunacak         
12:55
Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında Utandıran anlar! Polis ve bekçinin tekme tokat kavgası güvenlik kamerasında         
12:16
Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz! Haraç vermeyi kabul etmeyen esnafa sokak ortasında infaz!         
11:50
Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı Doğum yapan Ebru Şancı, hastane odasından paylaştığı fotoğrafla eşini tiye aldı         
11:49
Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti Kolombiya'da berber koltuğundaki müşteriye infaz! Kamera o anları anbean kaydetti         
11:18
Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak Deniz Seki, 15 bin dolarlık kral dairesinde konaklayacak         
11:06
Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü Amcasının intikamı için 4 çocuk babasını sokak ortasında öldürdü         
11:04
Mardin'de yeni keşfedilen sarnıç İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan 6 metre daha derin Mardin'de yeni keşfedilen sarnıç İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı'ndan 6 metre daha derin         
11:01
İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı İranlı 'Tosuncuk', Antalya'da 20 milyonluk vurgun yaptı         
10:55
Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti Kolonya içen genç adam hayatını kaybetti         
10:44
Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu? Usta oyuncu Haldun Boysan'ın ölümü sonrası herkes aynı soruyu sordu! Aydın Boysan'ın oğlu mu?         
10:35
Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı Pandemi nedeniyle düğünü iptal eden damat, eşine yazdığı pankartı yamaca astı         
10:34
Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi Bin liraya aldığı 1974 model Anadol'u 15 bin lira masrafla muhteşem bir hale getirdi         
10:17
16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu 16 yaşındaki genç kız İstanbul'da kayboldu, haberi Kayseri'den geldi: Kız bizim namusumuz oldu         
10:13
Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı Adana'da koronavirüs salgını sonrası şalgam satışları patladı         
10:11
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, fiziğine laf eden erkek takipçilerine küfür etti         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2020 20:07:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan Fransa'ya eleştiri Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei