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İYİ Parti İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

2 saat önce

İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, "İYİ Parti'nin taze bir kana ihtiyacı varsa, o kanı kongrede taşları yerine oturtacak bir biçimde hayata geçireceğiz.

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İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Musavat Dervişoğlu, "İYİ Parti'nin taze bir kana ihtiyacı varsa, o kanı kongrede taşları yerine oturtacak bir biçimde hayata geçireceğiz." dedi.
Dervişoğlu, Balıkesir'deki bir salonda partisince düzenlenen istişare toplantısında yaptığı konuşmada, partilerinin her adımda fedakarlık yaptığını söyledi.
Partinin kadro değişikleri gerçekleştireceğini belirten Dervişoğlu, "İYİ Parti'nin taze bir kana ihtiyacı varsa, o kanı kongrede taşları yerine oturtacak bir biçimde hayata geçireceğiz ve eksikliklerimizin ikmal edilmesinin teminine gayret sarf edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Dervişoğlu, şunları kaydetti:
"Taşıdığım sıfatın hiçbir önemi yok, çünkü siz bizi hiçbir sıfat beklentisi olmadan büyük makamlara oturttunuz. Bize verdiğiniz görev ne olursa olsun, yerine getireceğimizden emin olabilirsiniz. Siz bu hareketin neferleriyken benim en şeref duyduğum görev, bir iyilik hareketinin neferi olmaktan ibarettir. Sıfat taşımadan da hizmet edilebileceğini gösterebilmektir."
Toplantıya, İYİ Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi İsmail Ok, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Nedim Tuna ve partililer katıldı.
Balıkesir, İYİ Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:22 Kaynak: AA
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