İyi Parti İzmir İl Başkanı Kırkpınar'dan Cemevi Açıklaması: "Alevi Sünni'nin Sünni Alevi'nin Canıdır. - Son Dakika
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İyi Parti İzmir İl Başkanı Kırkpınar'dan Cemevi Açıklaması: "Alevi Sünni'nin Sünni Alevi'nin Canıdır.

31.07.2022 16:54
İyi Parti İzmir İl Başkanı Kırkpınar'dan Cemevi Açıklaması: "Alevi Sünni'nin Sünni Alevi'nin Canıdır.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Ankara'daki cemevi saldırısıyla ilgili, "Her kim hangi kapalı kapılar ardında mezhepçilik üzerinden bir bölücülük yapma gayretinde ise şunu iyi bilsinler; Alevi Sünni'nin Sünni Alevi'nin canıdır. Et tırnaktan ayrılır da biz canlarımızdan vazgeçmeyiz" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Ankara'daki cemevi saldırısıyla ilgili, "Her kim hangi kapalı kapılar ardında mezhepçilik üzerinden bir bölücülük yapma gayretinde ise şunu iyi bilsinler; Alevi Sünni'nin Sünni Alevi'nin canıdır. Et tırnaktan ayrılır da biz canlarımızdan vazgeçmeyiz" açıklamasını yaptı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, Ankara'da cemevine yapılan saldırıları kınadı ve provokasyon uyarısı yaptı. kırkpınar'ın açıklaması şöyle:

"Dün Mamak'ta bulunan Şah-ı Merdan Cemevine gerçekleştirilen menfur saldırıyı büyük bir üzüntü ile öğrendik. Alevi vatandaşlarımıza ve cemevinde bulunan Kazım Dede'ye ibadetleri esnasında yapılan saldırı toplum vicdanını derinden yaralamıştır. Saldırının faillerini esefle kınıyor, Kazım Dede nezdinde tüm Alevi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Alevilik, Anadolu İslam geleneğinin önemli bir parçasıdır. Aleviler, Hacı Bektaşi Veli'nin 'incinsen de incitme' anlayışını düstur edinmiş tertemiz insanlardır.

Her kim hangi kapalı kapılar ardında mezhepçilik üzerinden bir bölücülük yapma gayretinde ise şunu iyi bilsinler; Alevi Sünni'nin Sünni Alevi'nin canıdır. Et tırnaktan ayrılır da biz canlarımızdan vazgeçmeyiz."

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Kaynak: ANKA

İYİ Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Parti İzmir İl Başkanı Kırkpınar'dan Cemevi Açıklaması: 'Alevi Sünni'nin Sünni Alevi'nin Canıdır. - Son Dakika

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SON DAKİKA: İyi Parti İzmir İl Başkanı Kırkpınar'dan Cemevi Açıklaması: "Alevi Sünni'nin Sünni Alevi'nin Canıdır. - Son Dakika
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