İYİ Parti İzmir İl Teşkilatına, seçim ve sandık güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti İzmir İl Teşkilatına, seçim ve sandık güvenliği eğitimi verildi

28.03.2022 15:05
İYİ Parti İzmir İl Teşkilatına, seçim ve sandık güvenliği eğitimi verildi

İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı üyelerine seçim ve sandık güvenliği eğitimi verildi.

İYİ Parti İzmir İl Teşkilatı üyelerine seçim ve sandık güvenliği eğitimi verildi.

Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim toplantısında, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Burcu Akçaru, konuşmacı olarak yer aldı.

Akçaru, basın mensuplarına, İYİ Parti olarak Türkiye genelinde tüm sandıklarda hem sandık kurulu üyesi hem de müşahitlerinin olacağını kaydetti.

Bugünkü toplantıda seçim için hazırlanan yazılımla ilgili katılımcılara bilgi verdiğini aktaran Akçaru, mevzuatla ilgili de bilgi aktardıklarını ifade etti.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, yaptığı açıklamada, parti olarak İzmir'de seçime hazır olduklarını söyledi.

Seçimin Türkiye içi huzurlu bir ortamda geçeceğine inandıklarını dile getiren Kırkpınar, "Seçim günü İYİ Parti İzmir ve Türkiye genelinde teşkilat olarak sandıklara sahip çıkacağız. Sandık güvenliğini koruma görevi elbette ki bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine düşer." dedi.

YORUMLAR
500
Darüşşafaka sınavı İzmir'de, Halitbey İlkokulunda 29 Mayıs'ta yapılacak Darüşşafaka sınavı İzmir'de, Halitbey İlkokulunda 29 Mayıs'ta yapılacak TEKSMER, 8 yıllık çalışmalarını sergileyecek TEKSMER, 8 yıllık çalışmalarını sergileyecek

İYİ Parti, Türkiye, Sandık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İYİ Parti İzmir İl Teşkilatına, seçim ve sandık güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika


Son Dakika
15:16 Tek kollu olmayan sürücü, okul servisi kullanırken yakalandı! Araç trafikten men edildi
15:04 Cristiano Ronaldo, Cübbeli Ahmet Hoca'nın küçük kızına imzalı formasını hediye etmiş
14:47 Sunucuyu tokatlayan Will Smith, Nicole Kidman'ı şaşkına döndürdü!
14:46 Öğrenci, dersinden kaldığı öğretmeninin başına poşet geçirdi! Sosyal medyada paylaşılan video büyük tepki topladı
14:37 Yayınlarını beğenmediği radyocuyu öldüren zanlıya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!
14:37 Şaşkınlık yaratan transfer ücreti! Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı futbolcusu olacak
14:29 Ukraynalı vekil Rus işgali sırasında yaşanan dehşeti ortaya çıkardı: Bir kadına kocasını öldürüp çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
13:57 Oscar'da attığı tokatla gündemden düşmeyen Will Smith'in dans ettiği görüntüler ortaya çıktı!
13:51 Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'ya gidip Rus askerleriyle poz verdi! Dünya gündemine oturdu
13:28 İğneada açıklarında tespit edilen mayın SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 15:25:36. #1.12#
SON DAKİKA: İYİ Parti İzmir İl Teşkilatına, seçim ve sandık güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement