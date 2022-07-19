İyi Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel'den Danıştay'a İstanbul Sözleşmesi Tepkisi: "Biz 'Bitti' Demeden Bitmez"

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel; Danıştay 10. Daire'nin Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı imzasıyla çekilmesi kararının iptali istemiyle açılan davayı reddetmesi üzerine, "Kadınlar adına, kız çocukları adına; biz bu davanın arkasındayız, takipçisiyiz. Biz 'Bitti' demeden mücadelemiz bitmez" dedi.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı imzasıyla çekilmesi kararının iptali istemiyle açılan davanın Danıştay 10. Daire tarafından reddedilmesi üzerine açıklama yaptı. Yüksel şunları söyledi:

"BİZ 'BİTTİ' DEMEDEN MÜCADELEMİZ BİTMEZ"

"Temelinde bir insan hakları sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeye dair alınan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile kadınlar maalesef en temel hakları olan yaşam haklarının sigortası niteliğindeki korumadan mahrum kalmışlardır.

Bugün itibarıyla Danıştay 10. Daire'nin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın iptali yönünde açılan bazı davalarda ret kararı vermesi hukuki sürecin bittiği anlamına gelmez. Verilen kararın temyiz yolu açıktır. Temyiz talebimizi içeren dilekçemizi Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na bildireceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın açıkça usule, hukuka, vicdana aykırı olduğunu bile bile ret kararı vermek için üstün çaba harcayan diğer üyeler ise maalesef bugüne kadar öldürülen tüm kadınların annelerinin, babalarının, çocuklarının vicdani sorumlulukları altında kalmışlardır. Kadınlar adına, kız çocukları adına; biz bu davanın arkasındayız, takipçisiyiz. Biz 'bitti' demeden mücadelemiz bitmez."