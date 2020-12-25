İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Özlale'den "faiz artırımı" değerlendirmesi - Son Dakika

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Özlale'den "faiz artırımı" değerlendirmesi

25.12.2020 16:41

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "Enflasyonla mücadele partimiz için de bir önceliktir.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, "Enflasyonla mücadele partimiz için de bir önceliktir." dedi.

Özlale, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu kararlarını değerlendirdi.

TCMB'nin dün politika faizini 200 baz artırdığını anımsatan Özlale, "Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek ikinci politika faizine sahip ülke konumuna geldi. Biz, Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın fiyat istikrarına yaptığı vurguyu önemli buluyoruz. Enflasyonla mücadele partimiz için de bir önceliktir." ifadesini kullandı.

Özlale, Ağbal'ın enflasyonla mücadele konusundaki kararlı tutumunu benimsediklerini bildirdi.

Ümit Özlale, Merkez Bankasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkez Bankası taşındı mı, taşınmadı mı? Gördüğümüz kadarıyla Merkez Bankasının çok kritik birimlerinde çalışan uzmanlarımız İstanbul Ümraniye'de kiralanmış bir binada çalışıyorlar. Başkan ve Genel Müdürler Ankara'dalar fakat sık sık Ankara-İstanbul arası mekik dokumak zorundalar. Merkez Bankası gibi Türkiye'nin ekonomi politikasına yön veren bir kurumun, hem Ankara'da hem İstanbul'da ofisinin bulunması, buradaki kritik uzmanların Ankara-İstanbul arasında seyahat etmesi organizasyon açısından doğru mudur değil midir?"

"Enflasyonla mücadeleyi doğru buluyoruz"

Özlale, İYİ Parti olarak enflasyonla mücadeleyi doğru bulduklarının altını çizerek, "Faizleri artırarak enflasyonla mücadelenin çok geçici ve maliyeti yüksek sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz." görüşünü paylaştı.

Enflasyonla mücadele için "verimlilik odaklı" ve "istikrar odaklı" bir ekonomi modeline geçilmesi gerektiğini belirten Özlale, "Merkez Bankasının bu kararları üretim maliyetlerini de düşürmüyor. Biliyoruz ki enflasyonla mücadelede kalıcı olarak başarı sağlamak istiyorsanız üretim maliyetlerini de düşürmeniz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Özlale,özel sektörden yatırım yapmasının beklendiğini ancak böyle ortamda yatırımın yapılamayacağını ileri sürdü.

Enflasyonun verimlilik artışlarıyla, üretim maliyetlerini aşağı çekerek ve çok etkin bir tarım reformu ile düşürülebileceğini aktaran Özlale, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İktidar partisinin enflasyonu düşürmekten anladığı sadece sıkı para politikasıyken bizim anladığımız verimlilik artışlarını sağlayacak bir büyüme modelidir, üretim maliyetlerini aşağı çekecek, tarım reformunu gerçekleştirecek bir büyüme modelidir. Bizim anladığımız ekonomi reformu, doğrudan yabancı yatırımları, uzun süreliğine gelecek portföy yatırımlarını bu ülkeye çekecek olan yatırım iklimini yaratmaktır. Hukukun üstünlüğünü tesis ederek, hem yerli hem yabancı yatırımcının kafasındaki belirsizlikleri yok ederek iyi bir yatırım iklimi sağlamaktır."

Ümit Özlale, TCMB'nin gerçekten bağımsız olması gerektiğini belirterek, Para Politikası üyelerinin bağımsız olarak karar alabilmelerinin önemine dikkat çekti.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Özlale'den faiz artırımı değerlendirmesi
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Özlale'den faiz artırımı değerlendirmesi
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Özlale'den faiz artırımı değerlendirmesi
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Özlale'den faiz artırımı değerlendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İYİ Parti, İstanbul, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Özlale'den 'faiz artırımı' değerlendirmesi - Son Dakika Ekonomi


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