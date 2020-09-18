Tatlıoğlu: "Meclis, ekonominin son durumunu yeniden değerlendirmeli" - Son Dakika

Tatlıoğlu: "Meclis, ekonominin son durumunu yeniden değerlendirmeli"

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Kamu, hem kendi hedeflerini, politikalarını yeniden revize etmeli hem de özel sektöre rehberlik etmelidir.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Kamu, hem kendi hedeflerini, politikalarını yeniden revize etmeli hem de özel sektöre rehberlik etmelidir. Bu anlamda 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz bir ek bütçe tasarısı getirilmeli, Meclis hem ekonominin son durumunu, geldiği noktayı tartışmalı hem de kamu gelir-gider dengesi yeniden değerlendirilmeli." dedi.

Tatlıoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, son dönemde makro ekonomiyle ilgili verilere bakıldığında belli bir toparlanma ve ivme değişiminin ortaya çıktığını söyledi.

Kovid-19 salgının başladığı mart ayından beri parti olarak iç piyasanın canlandırılması gerektiğini vurguladıklarını ve ekonomi yönetimine bu konuda çeşitli tavsiyelerde bulunduklarını belirten Tatlıoğlu, bunların belli bir kısmının dikkate alındığı ancak uygulamadaki etkilerinin beklenenlerin altında kaldığını savundu.

Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"İç piyasada belli bir toparlanma var, özellikle sanayide. Ama toplam olarak baktığımızda beklentileri karşılamadığını söyleyebiliriz. Bilhassa hizmet sektöründe bir yetersizlik söz konusu ve hizmet sektörü için yeniden bir program ve destek politikasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bilhassa konaklama ve yiyecek sektöründe yüzde 40'lara kadar bir düşüş söz konusu. Bildiğiniz gibi ekonominin ağırlıklı kısmına tekabül eden hizmet sektörünü iyi bir yere getirmek, toplam ekonominin gelişimi için de çok ciddi bir katkı olacaktır diye düşünüyoruz."

Son noktadan bakıldığında ekonomideki canlanmanın henüz nisan dönemlerine gelmediğini, Brezilya, Almanya, Fransa gibi ülkelerin nisan dönemlerine gelmiş gibi göründüklerini aktaran Tatlıoğlu, "Bu anlamda politikalarımız tekrar bir gözden geçirilmeli, son veriler ışığında yeniden bir revize ve korona ekonomik programı ortaya konmalıdır." diye konuştu.

"Meclis, ekonominin son durumunu yeniden değerlendirmeli"

Tatlıoğlu, son 3 yıldır toplam olarak ekside olan bir ekonomik büyümenin olduğunu, bunun Türkiye'nin ekonomik büyüme kabiliyetini sakatladığını savunarak, Türkiye'nin dünya ortalamasının ve gelişmekte olan ülke ortalamasının altında kaldığını iddia etti.

Türkiye'deki siyasi zeminin ekonomik alanı unuttuğunu ileri süren Tatlıoğlu, siyasi sorumlu olarak kimsenin milletin karşısına çıkarak "Durum şudur, yapacaklarımız bunlardan ibarettir." diyerek sorumluluk almadığını söyledi.

Tatlıoğlu, "Kamu, hem kendi hedeflerini, politikalarını yeniden revize etmeli hem de özel sektöre rehberlik etmelidir. Bu anlamda 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz bir ek bütçe tasarısı getirilmeli, Meclis hem ekonominin son durumunu, geldiği noktayı tartışmalı hem de kamu gelir gider dengesi yeniden değerlendirmeli hem de yıl sonu itibariyle son çeyrekte Türkiye'nin 2020 sonuçları revize edilmelidir." diye konuştu.

Yaklaşık 5 milyon üniversite öğrencisinin öğrenim kredilerini geri ödeyemediğini, bu kredinin aylık gecikme faizinin yüzde 1,40 olduğunu aktaran Tatlıoğlu, bugün bankalarda bile böyle yüksek bir kredi faizinin söz konusu olmadığını, bu konuya acilen bir çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

Tatlıoğlu: Meclis, ekonominin son durumunu yeniden değerlendirmeli

İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tatlıoğlu: 'Meclis, ekonominin son durumunu yeniden değerlendirmeli' - Son Dakika

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