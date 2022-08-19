Ümit Özlale: Çekirdeksiz Kuru Üzüm Fiyatının 35,6 Lira Olması Gerektiğini İyi Parti Olarak Öneriyoruz

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, partisinin kuru üzüm taban fiyat teklifini açıkladı. Özlale, "Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının 35,6 lira olması gerektiğini İYİ Parti olarak öneriyoruz. Tarımda üretici enflasyonunun yüzde 150'yi geçtiği bir yerde, gübre fiyatlarının 6 katına çıktığı bir yerde, üretim maliyetlerinin bu kadar arttığı bir yerde en iyimser hesaplamalarla bile maliyet 30 liranın altına düşmüyor. Çiftçimizin de yüzde 20 kar etmesi için biz, bugün yaptığımız hesaplamalarla 35,6 liranın kuru üzüm üreticimiz için makul fiyat olduğunu düşürdük" dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ve İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, bugün Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde basın toplantısı düzenledi. İsmail Tatlıoğlu, şunları söyledi:

"Kuru üzüm fiyat açıklama programımız, esasında bugün başlamadı. Geçen sene de biz bunu İYİ Parti olarak gerçekleştirdik. İYİ Parti olarak, yaklaşık 2,5 yıldır Sayın Genel Başkan'ımız ve İYİ Parti kadroları, Türkiye'de 81 ili, 900'ün üzerinde ilçeyi dolaşmaktayız. Bugün Saruhanlı'dayız.

"İNŞALLAH SENEYE KURU ÜZÜM FİYAT AÇIKLAMAK TÜRKİYE'NİN 28. BAŞBAKANI OLARAK ONA NASİP OLUR"

Sayın Genel Başkan'ımızın selam ve saygılarını bütün Saruhanlılara iletiyorum. İnşallah seneye bugün, seneye bu mevsim, seneye bu kuru üzüm fiyat açıklamasını Türkiye'nin 28'inci başbakanı olarak açıklamak ona nasip olur. Türkiye, gerçekten tarihinde görülmemiş bir sıkışmanın içerisinde. 24 Haziran 2018 seçimlerinden itibaren Millet İttifakı olarak, Türkiye'nin siyasi tarihinde, Türkiye'nin çıkışı adına adımlar attık. 2019'da yine Millet İttifakı ile Türkiye'nin siyasi atmosferini değiştirdik. İnşallah sıra Türkiye'nin siyasi atmosferini değiştirmekte.

"TÜRKİYE'DE SEÇİM OLACAK, TÜRKİYE'DE MİLLETİMİZİN HELAL OYLARIYLA BU HARAMİ DÜZEN TASFİYE OLACAK"

Bugün Manisa'da çiftçimizle görüştük, dün İstanbul'da sanayicimizle görüştük. Sayın Genel Başkan, yaklaşık üç günde 18 İstanbul ilçesini dolaşacak. Bütün bunlar, milletin dertlerini siyasetin gündemine taşımak, siyasetin gündemini de devletin gündemine taşımak. Türkiye güçlü bir ülke, hiç endişe etmeyin. Zaman zaman duyuyoruz; 'Yok efendim seçim olmaz. Sandıktan bunlar çıkmasa da devleti teslim etmezler'. Bunlar, tamamen sarayı güçlü gösteren sözler. Türkiye'de seçim olacak, Türkiye'de milletimizin helal oylarıyla bu harami düzen tasfiye olacak. Beş köprü parasına bir köprü, bir maaşlı insanlara beş maaş, 10 maaş ödeyen sistem yerine gerçekten çalışanımızın, gayret edenimizin, esnafımızın, işçimizin, emeklimizin, çiftçimizin alın teriyle onurlu yaşadığı bir Türkiye özlemini hep beraber gidereceğiz ve kucaklayacağız."

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ise şöyle konuştu:

"Türkiye'de AK Parti iktidarının yok ettiği adalet ve eğitimin yanına ben tarımı da koyarım. 20 yıl boyunca çiftçiyi tarlasından soğutan; gençlere, orta yaşlılara çiftçi olmanın mutluluğunu, bereketini yaşatmaktan adeta imtina eden AKP Parti iktidarı, bugün giderayak tarımı bitirmek üzere. Ben, 50 yaşındayım. İlkokuldaki müfredatta bize hep şu öğretilirdi; 'Türkiye, kendi kendine yetebilen 7 ülkeden bir tanesidir'. Bugün sizlerden önce üzüm bağına gittiğimiz zaman, burada gördüğünüz maddeleri ithal ettiğinizi üzülerek öğrendim. Bugün Türkiye yem ithal eder hale gelmişse, gübreyi ithal eder hale gelmişse bunun bir numaralı sorumlusu, izlenen art niyetli yanlış politikalardan dolayı Sayın Erdoğan'dır.

"TARIM BİZİM İÇİN BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR"

Bizler, tarımın pandemi sürecinde bir milli güvenlik meselesi olduğunu bir kez daha tecrübe ettik. Tarım bizim için bir milli güvenlik meselesidir, tarım bu ülkenin bereketidir. Tarım, bu ülkede iş bilmeyen insanlara bırakılmayacak kadar hayati öneme sahiptir. Kuru üzüm fiyatımızı açıklamadan önce İYİ Parti'nin tarım politikasıyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.

"İLK OLARAK BORCUNUN FAİZİ ALTINDA BİLE EZİLEN ÇİFTÇİLERİMİZİN FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ"

İlk olarak, borcunun faizi altında bile ezilen çiftçilerimizin faizlerini sileceğiz. Borcun ana parasını da 5 yıl boyunca vadelendireceğiz. Çiftçimizi her türlü belirsizlikten kurtarmak için, daha çiftçi tarlasını sürmeden önce ona mazot, gübre, tohum desteğini önceden vereceğiz. Böylelikle siz, ürününüzü aldıktan sonra değil, almadan önce bu desteği alacaksınız. İkincisi; sizlere bir eşik fiyat açıklayacağız. Yani siz tarlanızı sürmeden, mahsulünüzü almadan önce ne kadar fiyat alacağınız bileceksiniz. Tarım, dünyanın her yerinde denetlenir, düzenlenir, desteklenir. O yüzden de biz, havza bazlı destekle çiftçimize, neyi nerede nasıl üretirse ne kadarlık bir destek alacağını söyleyeceğiz.

"BUGÜN KÖYLERİ GEZİYORUZ. 55 YAŞIN ALTINDA BİR ÇİFTÇİYE RASTLAMADIK"

Bugün köyleri geziyoruz. 55 yaşın altında bir çiftçiye rastlamadık. Bir tek çiftçi kardeşimin 'benim oğlum da kızım da tarlada' dediğini görmedim. Onların hepsi, köye yakın fabrikalarda asgari ücrete işçi olarak çalışmakta razılar. Oysa Avrupa'da, ABD'de zengin çiftçiler görürsünüz. Hiçbir şekilde illere gitmek istemeyen çiftçiler görürsünüz. Bizim idealimiz, vaadimiz, tekrardan bu ülkede çiftçilere para kazandırmaktır.

"TÜRKİYE ÜZÜMÜNDEN PARA KAZANAMIYOR"

Dünyada kuru üzüm ihracatının üçte birini burası yapıyor. Kuru üzüm üretiminin beşte biri bu ülkede. Sadece kuru üzüm değil, yaş üzüme baktığınız zaman dünyadaki üretim alanları arasında dünyada beşinciyiz, üzüm üretiminde dünyada altıncıyız. Dolayısıyla burası, dünyada da üzümün başkenti. Maalesef 8,5 milyarlık dolarlık üzüm piyasasından aldığı pay sadece 640 milyon dolar, bu da bize izlenen yanlış tarım politikasını gösteriyor. Türkiye, üzümünden para kazanamıyor, fındığından para kazanamıyor, zeytininden para kazanamıyor, tütününden para kazanamıyor. Çiftçiyi borca mahkum ederek adeta tarlasına küstürüyor. Biz, buna son vereceğiz. Bütün hesaplamalarımızı yaptık. Tarım ve Kırsal Kalkınma Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcımız Ergin Kahveci ve uzmanlar eşliğinde bütün maliyet analizlerimiz yaptık.

"ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM FİYATININ 35,6 LİRA OLMASI GEREKTİĞİNİ İYİ PARTİ OLARAK ÖNERİYORUZ"

Çekirdeksiz kuru üzüm fiyatının 35,6 lira olması gerektiğini İYİ Parti olarak öneriyoruz. Tarımda üretici enflasyonunun yüzde 150'yi geçtiği bir yerde, gübre fiyatlarının 6 katına çıktığı bir yerde, üretim maliyetlerinin bu kadar arttığı bir yerde en iyimser hesaplamalarla bile maliyet 30 liranın altına düşmüyor. Çiftçimizin de yüzde 20 kar etmesi için biz, bugün yaptığımız hesaplamalarla 35,6 liranın kuru üzüm üreticimiz için makul fiyat olduğunu düşürdük. Buradan, üzümün başkentinden bu fiyatı sizlerle beraber açıklamanın haklı gururunu yaşıyorum. Biliyorum, çiftçiler olarak çok çektiniz, çekiyorsunuz biliyorum ama partimizin sloganı ile bitireyim. Sabredin, iyi günlere, tekrardan çiftçinin zengin olacağı, yüzünün güleceği günlere az kaldı."