İyi Partili Özlale: "Ağustosta Elektrik Kesintileri Artacak" - Son Dakika
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İyi Partili Özlale: "Ağustosta Elektrik Kesintileri Artacak"

28.07.2022 17:31
İyi Partili Özlale: "Ağustosta Elektrik Kesintileri Artacak"

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, önümüzdeki günlerde elektrik sektöründe çok ciddi sıkıntılar yaşanacağını belirtti. Özlale, elektrik dağıtım şirketlerinin yol açtığı nakit akışı sıkıntısı sonucu elektrik kesintilerinin ağustosta hız kazanmasını beklediklerini dile getirdi.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, önümüzdeki günlerde elektrik sektöründe çok ciddi sıkıntılar yaşanacağını belirtti. Özlale, elektrik dağıtım şirketlerinin yol açtığı nakit akışı sıkıntısı sonucu elektrik kesintilerinin ağustosta hız kazanmasını beklediklerini dile getirdi.

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, bugün kendi bloğunda kaleme aldığı "Dağıtım Şirketlerinin Son Marifeti: Nakit Akışı Sıkıntısı ve Üretim Açığı Riski" başlıklı yazısında enerji politikasına eleştiriler yöneltti. Özlale, elektrik sektöründe son dönemde yaşanan nakit akışı kesintisine ve sonucunda oluşması muhtemel üretim açığı riskine dikkat çekerek, "Bu krizin de arkasında elektrik dağıtım sektörünü elinde tutan malum şirketler var" dedi. Özlale, söz konusu nakit akışı sıkıntısı sonucu ya elektrik kesintileri olacağını ya da Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EÜAŞ) zarar ettirilerek bu zararın kamuya yükleneceğini ifade etti.

"AKP'NİN KIYMETLİSİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ"

"AKP'nin kıymetlisi" olarak nitelediği elektrik dağıtım şirketlerinin piyasa faiz oranlarının düşük olduğu dönemde çok ciddi karlar elde ettiklerine dikkat çeken Özlale, piyasa faizleri yükselip Merkez Bankası faizleri düştüğü zaman taahhüt ettikleri yatırımları banka kredisiyle finanse etmeye çalışan şirketler için söz konusu kar mekanizmasının tersine işlemeye başladığını aktardı.

Özlale, bu durumda elektrik dağıtım şirketlerinin zarar etmemek için vatandaşlardan tahsil ettikleri ve günlük olarak Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'ye (EPİAŞ) aktarmaları gereken parayı aktarmak yerine kullanmaya başladıklarını bunun da sektörde nakit akışı kesintisine neden olduğunu kaydetti.

"YASAL OLMAYAN DURUMA YASAL GEREKÇE GETİRİLDİ"

1 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete kararıyla dağıtım şirketlerinin günlük ödeme yükümlülüğünden kurtarıldığını belirten Özlale, "Yani yasal olmayan ve sektörü sıkıntıya sokacak olan bu duruma yasal bir gerekçe getirildi" dedi.

Bu durumun sonucunda elektriği üreten kuruluşların tahsilat oranlarında yüzde 65 düzeyinde bir aksama olduğu bilgisini paylaşan Özlale, elektrik sektöründe önemli bir arz açığı ve daha çok elektrik kesintisi yaşanacağını bildirdi.

Özlale, AKP enerji bürokrasisinin elektrik dağıtım şirketleriyle tamamen duygusal bir ilişki yaşadıklarını ifade ederek "Dağıtım şirketlerine dokunacaklarını sanmıyorum. AKP, BOTAŞ yalnız kalmasın diye yanına bir de EÜAŞ'ı ekleyecek. Günün sonunda bir kez daha karın özelleştiği zararın kamulaştığı bir AKP soygunuyla karşı karşıya kalacağız" dedi.

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Kaynak: ANKA

Ümit Özlale, İYİ Parti, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İyi Partili Özlale: 'Ağustosta Elektrik Kesintileri Artacak' - Son Dakika

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