İyi Parti Karaköprü Belediye Başkan Adayı Saadet Partisi Lehine Çekildi
1 saat önce
Şanlıurfa'da İYİ Parti'den Karaköprü Belediye Başkan adayı Yunus Çoban, Saadet Partisi lehine adaylıktan çekildiğini bildirdi.
Şanlıurfa
'da İYİ Parti
'den Karaköprü
Belediye Başkan adayı Yunus Çoban
, Saadet Partisi
lehine adaylıktan çekildiğini bildirdi.
Çoban, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar ve Şanlıurfa'da siyasetin tıkandığı düşüncesiyle belediye başkan adaylığı başvurusunda bulunduğunu belirtti.
Yaptığı görüşmeler sonucunda Saadet Partisinden Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sabahattin Cevheri
lehine adaylıktan çekildiğini ifade eden Çoban, şunları kaydetti:
"Projeleri ve vizyonu benim hedeflerimle aynı olan Aslan ve Cevheri ile yol yürüme kararı aldım. İstişare neticesinde almış olduğum bu kararın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Karaköprü halkının bu kararımıza gerekli desteği vermesini talep ediyorum. Bu sebeplerden dolayı Karaköprü Belediye Başkan adaylığından istifa ediyorum."
Şanlıurfa'da, HDP
'nin büyükşehir ve merkez ilçe belediye başkan adayları
da Saadet Partisi lehine adaylıktan çekilmişti.
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 07:26 Kaynak: AA
Seçime Sayılı Günler Kala HDP, Batıdaki Adaylarını Geri Çekebilir
Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı
Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler