İyi Parti Başkan Adayı , Karatay İçin Destek İstedi
1 saat önce
İyi parti Karatay Belediye Başkan Adayı Ahmet Tamer 31 Mart yerel seçim çalışmaları öncesinde Karatay esnafıyla buluşmaya devam ediyor.
İyi Parti Karatay belediye ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyelerini katılımıyla gerçekleşen esnaf ziyaretlerin Karataylılarla bir araya gelen aday Ahmet Tamer esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm yolları noktasında istişarede bulundu.
Belediye başkan adayı Ahmet Tamer Karatay'a degişim şart üreten ve kazanan bir Karatay içinsizlerden destek istedi.
Gönüllere bilbordlara ve medyaya verilen reklamlarla değil iyibelediyecilik hizmeti verip yerleşecekleri şeklinde görüş belirten İYİ PARTİ KARATAY belediye başkan adayı AHMET TAMER "Karatay ve Karataylının Huzuru biz İyi lerin huzuru olacaktır" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:50 Kaynak: Bültenler
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