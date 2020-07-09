İYİ Parti Kayseri İl Başkan Adayı Metin Soylu'dan Talas Teşkilatına ziyaret - Son Dakika

İYİ Parti Kayseri İl Başkan Adayı Metin Soylu'dan Talas Teşkilatına ziyaret

İYİ Parti Kayseri İl Başkan Adayı Metin Soylu, partinin Talas İlçe Teşkilatına ziyarette bulundu.

İYİ Parti Kayseri İl Başkan Adayı Metin Soylu, partinin Talas İlçe Teşkilatına ziyarette bulundu.

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İYİ Parti Talas İlçe Başkanlığı'nda gerçekleşen ziyarete İYİ Parti Kayseri İl Başkan Adayı Metin Soylu, İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Faik Demir, İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Mustafa Işık ve parti üyeleri katıldı.


Çok zorlu iki yıl geçirdiklerini ve ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen İYİ Parti Talas İlçe Başkanı Faik Demir, "Malum bir kongre dönemine girdik. Önümüzdeki Pazar günü de il başkanlığı seçimimiz var ve iki tane de değerli aday arkadaşımız var. İkisine de şimdiden ben başarılar diliyorum. Çok zorluklarla geçirilmiş iki yıl, iki tane seçim olan bir dönemi geçirdik hep beraber. Hepimiz de elimizden geleni yaptık. Şu aşamada da demokrasinin gereği Metin bey aday olarak, burayı ziyarette bulundular. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. İnşallah partimiz ve şehrimiz adına seçimden kim çıkarsa çıksın yararlı olur. Biz de Talas olarak, buradaki dinamikleri harekete geçirip partimize ne kadar yüksek seviyede değer katabilirsek hepimiz için iyi olur" dedi.


İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı Mustafa Işık ise, "Biz ilk defa partileşme sürecini bu kongrelerle tamamlayacağız İnşallah. Gayet demokratik zeminde devam ediyor faaliyetler. Kocasinan Kongresini takip edenler gördü ki iyi şeyler oluyor. Giden başkanı gelen başkan uğurluyor. El ele ileriye bakıyorlar. Bundan sonra ilin de aynı şekilde olacağını düşünüyoruz. İki değerli adayımız var, ikisine de başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


İYİ Parti İl Başkan Adayı Metin Soylu, İYİ Parti'yi yakıştığı yere getirmek için aday olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:


"Malum Pazar günü bir seçim var ve İYİ Parti partileşme yoluna emin ve ağır adımlarla ilerliyor. Bu partiyi çok zor şartlarda ve çok mücadele ederek kurduk. Onun için partimiz şu an kamuoyu yoklamasında yüzde 15 - 20'lere gelmiş durumda. Hiçbir İYİ Partili kendini küçük görmesin. Bizim sayemizde Türkiye'de bir takım değişiklikler oldu. Kayseri'de ayın 12'sinde bir seçim var. Niye aday oldunuz derseniz de, Kayserimizde ufak bazı dağınıklıklarımız var. Bunları bir araya getirmek için, Kayseri'de İYİ Parti'yi yakıştığı yere getirmek için aday oldum. Verdiğimiz emeğin boşa gitmemesi adına ben bu riski göze aldım, teşkilatlarımızın da ısrarıyla yola çıktım. İnşallah büyük de mesafe kat ettik. Bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Bu partinin kazananı kaybedeni olmayacak. Ne olursa olsun İYİ Parti kazanacak. Bu nedenle delegelerimizin bana inanmalarını, güvenmelerini, birlikte yola devam etmelerini ve bu hayali birlikte gerçekleştirmeme yardımcı olmaları dileği ile herkese teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 17:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İYİ Parti Kayseri İl Başkan Adayı Metin Soylu'dan Talas Teşkilatına ziyaret - Son Dakika

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