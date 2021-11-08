İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Ataman'dan ilçe teşkilatlarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, İncesu ilçe başkanının yurt dışına gideceği için görevinden istifa ettiğini, Akkışla ilçe başkanlığının ise yeniden kurulması amacıyla lağvedildiğini bildirdi.

Ataman, yaptığı yazılı açıklamada, İncesu İlçe Başkanı Mustafa Kayabaşı'nın yurt dışına gideceği için mevcut ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirterek, bugüne kadar yaptığı fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ataman, Akkışla ilçe başkanlığının ise yönetim kurulu yeter sayısını sağlamadığı için yeniden ilçe yönetimi kurulması amacıyla lağvedildiğini kaydetti.