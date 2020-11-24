İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman'dan istifalara ilişkin açıklama - Son Dakika

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman'dan partinin il yönetiminde görevli ve eski dönemde görev yapan 5 kişinin istifasıyla ilgili açıklama yaptı.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Ataman, dün 5 üyenin istifa ettiğini ve bunun gerekçelerini de bir metin ile açıkladıklarını belirtti.

Her siyasal partide istifaların olabileceğini aktaran Ataman, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin kuruluş ilkelerinden uzaklaştığı ifade edilen açıklama son derece talihsizdir. İYİ Parti, sayın genel başkanımızın ve genel başkan yardımcılarımızın da sık sık ifade ettiği gibi milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı bir merkez partisidir ve halkımızın güvenini kazanmaktadır. Sadece ilimizde son iki ayda partimize 304 kişi üye olmuştur."