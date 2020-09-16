İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kentteki gazetecilerle basın toplantısında bir araya geldi.

Bir düğün salonunda gazetecilerle buluşan Ataş, hem Kayseri hem de Türkiye gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ataş, göreve geldiği günden bu yana 5 kanun teklifi sunduğunu, 40 soru önergesi verdiğini, sunduğu 6 araştırma önergesinden 3'ünün genel kurulda tartışıldığını ve 142 kürsü konuşması yaptığını söyledi.

Kayseri'nin devamlı ivme kaybettiğini öne süren Ataş, kentin beklenen projesi Yüksek Hızlı Tren ile ilgili ilerleme kaydedilememesini eleştirdi.

Parti olarak yapıcı muhalefette bulunduklarını ifade eden Ataş, milli iradeye saygı duyduklarını, şehir için yapılan iyi projelerin yanında olduklarını ancak eksikleri ve yanlışları da dile getirdiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan sağlık sorunlarına da değinen Ataş, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Toplantıya İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman ile parti yöneticileri de katıldı.