İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kurultay sonrasında açıklama yaptı - Son Dakika

İYİ Parti 2. Büyük Kurultayını yaptı. Kurultay'da Meral Akşener yeniden partinin Genel Başkanı seçilirken, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğine seçildi. Parti çevrelerinden destek alan ve ilgi gören Milletvekili Ataş, vatandaşlara seslenerek, İYİ Parti'nin iktidara yürüdüğünü söyledi. "Kurultayımız ülkemize ve partimize hayırlı uğurlu olsun" diyen Ataş, tenceresi kaynamayan, alın terinin hakkını alamayan, ürettiğini satamayan, tarlada mahsulü rehin kalan, borçtan, faiz altında ezilen, mezun olunca işsizlikten kıvranan, yıllarca çalışıp hak ettiği emekliliğe kavuşamayan EYT'liler, kadına şiddete dur demek için İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyenler, kısacası millet bizi çağırıyor. Kimse merak etmesin iyiler dertlere çare olmak için geliyor" diye konuştu.

Kurultayın "Millet Bizi Çağırıyor" sloganıyla yapıldığını dile getiren Ataş, "Evet millet bizi çağırıyor. Mutfağı yanan, işsizlikten kıvranan, ürettiğinden kazanamayan, alın terinin hakkını alamayan, hakkı yenen, tenceresi kaynamayan vatandaş bizi çağırıyor. Artık iyileri istiyor. Yeter artık diyor. İşte bu çerçevede İYİ Parti sayın Genel Başkanımız Meral Akşener öncülüğünde vatandaşın dertlerine çare olmak, ülkeyi içinde bulunduğu çıkmazlardan kurtarmak için 2. Olağan Kurultayımızı da hafta sonu birlik içinde bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirdik" diye konuştu.

MİLYONLARIN KALBİNİN BİZİMLE ATTIĞININ FARKINDAYIZ

Pandemi sürecinin etkisiyle yalnızca delegelerin davet edildiği kurultaya delegelerin neredeyse tamamının katıldığını kaydede Ataş, "Orada sadece delegelerimiz yoktu. Biz milyonların kalbinin orada attığını biliyoruz. İyilerin hareketine destek veren vatandaşlarımızın coşkusunu hissettir. İYİ Parti, siyasete yeni bir soluk getirmiştir. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, kurultayda ülkemizin gerçek gündemine dair önemli mesajları vermiş ve partimizin gelecek vizyonunu da ortaya koymuştur. Biz öncelikle ülkenin nefes alması için, devletin tüm kurumlarının yeniden ayağa kalkması için iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini biliyoruz. Tüm kararların tek kişinin dediğine göre alınmasının bu ülkeye faydasının olmayacağını biliyoruz. Halkımız da artık bunun farkında. Siz bana yetkiyi verin nasıl uçuracağım diyenlerin, ekonomiyi, doları, yandaşları nasıl sevinçten havalara uçurduğunu ama vatandaşı nasıl unuttuğunu, fakirleştirdiğini, alım gücünü hiç ettiğini, görmezden geldiğini biliyoruz" dedi.

KURULTAYIMIZDAN DAHA DA GÜÇLENEREK ÇIKTIK

"İYİ Parti'de mesele ben değil, biz meselesidir" ifadelerini kullanan Milletvekili Dursun Ataş, umutsuzluğa kimsenin kapılmaması gerektiğine de vurgu yaparak, şunları söyledi: "İyiler geliyor. Kurultayımızdan daha da güçlenerek çıktık. İktidara yürüdüğümüz kongremizin ülkemize ve partimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Demokrasi ve delege iradesinin tam anlamıyla yansıdığı kongremizde bende 19. sırada aldığım 788 oyla Genel İdare Kuruluna seçildim. Beni bu göreve layık gören Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener başta olmak üzere bütün delegelerimize teşekkür ediyorum. GİK ve MDK'ya seçilen İYİ ve cesur dava arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kalbi bizlerle atan tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah onların desteği ile ülkemizde her şey iyi olacak."

KAYSERİ HAK ETTİĞİNİ ALACAK, BUNU DA İYİ PARTİ YAPACAK

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, GİK üyeliğine seçilmesinin ardından kendisine destek veren Kayserililere de teşekkür ederek, "Kayserimiz de ne yazık ki birçok sorunla karşı karşıya. Verilen bir çok sözün tutulmadığı bir kent. Bu şehir Cumhurbaşkanı, Bakanlar çıkardı, bu iktidara bugüne kadar kimseye nasip olmayacak desteği verdi, ama yaşananlar ortada. Ne yazık ki tarımda, hayvancılık ve ticarette hep geri kaldı. Artık vatandaşlarımızın da sesi gür çıkmalı. Yıllardır oyalayanlara, söz verip, yapmayanlara, biz dile getirince de cambaza bak deyip, gündem değiştirmeye çalışanlara gereken cevabı vermelidir. Biz her zaman olduğu gibi Kayserimizin, vatandaşımızın sorunlarını dile getirmeye, çözümü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kimse merak etmesin. Kayseri hak ettiğini alacak. Bunu da İYİ Parti yapacak" şeklinde konuştu. - KAYSERİ