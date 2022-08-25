İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, Kayseri gündemini değerlendirdi - Son Dakika
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İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, Kayseri gündemini değerlendirdi

25.08.2022 16:48
İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, Kayseri gündemini değerlendirdi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bir restorandaki toplantıda konuşan Ataş, ilçeleri, köyleri gezdiklerini, vatandaşla esnafla ve çiftçiyle bir araya geldiklerini, sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Milletin sorunlarının konuşulmadığını öne süren Ataş, "Seçime 9 ay kaldı, bu süre içinde de vatandaşın içinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplumun çeşitli baskılarla karşı karşıya olduğunu savunan Ataş, iktidara geldiklerinde sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm yapıların üzerindeki baskıyı kaldıracaklarını kaydetti.

Kentte tekli eğitime hala geçilemediğini öne süren Ataş, bazı okul inşaatlarının, artan maliyet nedeniyle durduğunu iuddia etti.

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Kaynak: AA

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