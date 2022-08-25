İYİ Parti Kayseri Milletvekili Ataş, Kayseri gündemini değerlendirdi

Toplumun çeşitli baskılarla karşı karşıya olduğunu savunan Ataş, iktidara geldiklerinde sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm yapıların üzerindeki baskıyı kaldıracaklarını kaydetti.

Bir restorandaki toplantıda konuşan Ataş, ilçeleri, köyleri gezdiklerini, vatandaşla esnafla ve çiftçiyle bir araya geldiklerini, sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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