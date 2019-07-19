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İYİ Parti, Kırşehir Gençlik Kollarında görev değişimi

1 saat önce

İYİ Parti, Kırşehir Gençlik Kollarında partinin kuruluşundan itibaren görev yapan Çağatay Dağıstan, görevini Ender Yasin Bahadır'a bıraktı.

İYİ Parti, Kırşehir Gençlik Kollarında görev değişimi, System.String[]
İYİ Parti, Kırşehir Gençlik Kollarında partinin kuruluşundan itibaren görev yapan Çağatay Dağıstan, görevini Ender Yasin Bahadır'a bıraktı.

Parti İl Başkanlığında düzenlenen törenin ardından görevi bırakan Dağıstan, Ender Yasin Bahadır'ın bıraktığı yerden görevi layığı ile yapacağına inandığını söyledi.

İYİ Parti Kırşehir teşkilatında yaşanan görev değişimi töreninde konuşan İl Başkanı Müfit Göçen, "Bu bir nöbet değişimi Gençlik Kolları Başkanımız Dağıstan görevini özel durumları nedeniyle bırakıyor. Gençlik Kolları Genel başkanlığımızca Ender Yasin Bahadır, göreve atandı."dedi. - KIRŞEHİR
İYİ Parti, Dağıstan, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:56 Kaynak: İHA
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