İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen güven tazeledi - Son Dakika

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nın 2. olağan kongresinde başkanlığa yeniden Müfit Göçen seçildi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Mevcut başkan Göçen'in tekrar aday olduğu seçimlere kent merkezinden ve ilçelerden çok sayıda partili katıldı.

Delegelerin oy kullanımının ardından yeniden başkanlığa seçilen Müfit Göçen, partisine kurulduğu günden bu yana hizmet verdiğini, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüklerini anımsattı.

Göçen, Kırşehir'de katıldıkları seçimlerde sonuçların belirleyici unsuru olduklarını aktararak, "Kent genelinde yaptığımız çalışmalar ile üye sayımızı arttıracağız ve daha fazla vatandaşımıza ulaşacağız. Amacımız partimizin politikalarını herkese ulaştırmaktır. İyi, doğru ve dürüst siyaset yapmaya devam edeceğiz. Yönetim kurulunda görev alacak arkadaşlarımız başta olmak üzere seçimin, partimize, şehrimize, milletimize hayırlı olsun diliyorum." dedi.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Göçen, kongre sonrasında tebrikleri kabul etti.