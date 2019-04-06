Son Dakika Haberleri: İyi Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Belediye Meclis Üyelerine Eğitim Verdi

İyi Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Belediye Meclis Üyelerine Eğitim Verdi

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Belediye Meclisinde görev alacak partililerine eğitim verildi.

İyi Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Belediye Meclis Üyelerine Eğitim Verdi, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Belediye Meclisinde görev alacak partililerine eğitim verildi.

Mazbatalarını İl Başkanı Müfit Göçen ve Merkez İlçe Başkanı Yaşar Nuransoy'dan alan Belediye Meclisi Üyelerinin aldıkları eğitimle başarı kazanmaları hedefleniyor. Millet İttifakı adayı CHP'li Selehattin Ekicioğluna görev süresinde destek sunacaklarını belirten İl Başkanı Göçen, "Belediye meclis üyelerine görevleri ile ilgili halkımıza en iyi hizmeti vermek ve halkımızın beklentilerini karşılamak üzere eğitim seminerlerimiz devam edecek. Partimizin meclis üyelerine ve her bir ferdine büyük sorumluluklar düşüyor. Bizlerde bu bilinçle çalışmalarımızı Kırşehir için sürdüreceğiz" dedi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:01 Kaynak: İHA

Merkez, Müfit Göçen, İYİ Parti, Kırşehir, Güncel
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